Виставка сучасних знарядь катувань під Генеральною прокуратурою України

23 червня 2011 року о 12:00 год. біля приміщення Генеральної прокуратури України (вул. Різницька 13/15) правозахисники проведуть акцію, присвячену Міжнародному дню проти катувань.

В рамках акції організатори планують ознайомити представників прокуратури з сучасними знаряддями катувань, які застосовують українські міліціонери. Експонати, які будуть представлені під час виставки, унікальні тим, що виготовлені вони зі звичайних речей, які застосовуються в побуті.

Експертами з підготовки експонатів виступили колишні працівники міліції та адвокати.

Аналогічні акції в цей же день будуть проведені в Харкові, Сімферополі, Чернігові, Донецьку, Луганську та інших містах України.

Організатори акції також нагадують: протягом 2010 року кількість випадків катування у міліції зросла від 600 тисяч до 780 тисяч на рік (тобто кожні 40 секунд в Україні відбувається акт незаконного насилля).

Кількість смертей в МВС за рік зросла із 23 випадків до 51.

Організації, які долучилися до проведення акції: Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, Фундація Регіональних Ініціатив, Дорожній контроль.

Докладніше про акцію тут.