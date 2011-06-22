Тимошенко подала до Європейського суду з прав людини

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до Європейського Суду з прав людини щодо неправомірності порушення проти неї кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні під час брифінгу у Києві.

«Ми вже подали клопотання до Європейського Суду з прав людини, де ми виклали своє бачення і повністю обгрунтували наявність політичного переслідування в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила сподівання, що для Європейського суду буде достатньо усіх наданих експертних оцінок для ухвалення справедливого рішення.