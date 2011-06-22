Прес-конференція на тему: "26 червня - Міжнародний День захисту жертв катувань"

23 червня 2011 року з 13.30 до 14.30 в агентстві «УНІАН» (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція, присвячена проблемі катувань та жорстокого поводження та протидії цим явищам.



Теми для обговорення:

– катування та жорстоке поводження в Україні – загроза національній безпеці;

– оцінка виконання Україною міжнародних стандартів по забороні катувань;

– оцінка випадків катувань у рішеннях Європейського суду та виконання його рішень судами та правоохоронними органами;

– оцінка дій органів влади у контексті попередження катувань;

– інформація щодо окремих випадків.



Учасники:



Аркадій Бущенко, адвокат, правовий експерт Харківської правозахисної групи (ХПГ), голова правління Української Гельсінкської спілки з прав людини,

Євген Захаров, співголова ХПГ, член правління міжнародного товариства „Меморіал”

Подробиці щодо проблеми катувань в Україні дивіться на сайті ХПГ www.khpg.org.