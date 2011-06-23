У Білорусі під час «мовчазних» акцій протесту затримали 450 людей

Пiд час антиурядових акцiй протесту, що проходили на територiї Бiлорусi 22 червня, за даними правозахисникiв, були затриманi близько 450 людей.

Про це повiдомляється на сайтi бiлоруської правозахисної органiзацiї ”Весна”. У Мiнську, де акцiї протесту були найбiльш численними, за даними правозахисникiв , були затриманi близько 200 осiб.

Також є iнформацiя про затримання активiстiв, щонайменше, ще в десяти мiстах країни. МВС Бiлорусi, в свою чергу, поки не опублiкувало офiцiйних даних про кiлькiсть затриманих.

За даними самих затриманих учасникiв акцiї, деяких вже вiдпустили з вiддiлень мiлiцiї. Мовчазнi акцiї протесту пiд загальною назвою “Революцiя через соцiальнi мережi” пройшли в середу 22 червня в декiлькох десятках населених пунктiв на територiї Бiлорусiї.

Зокрема, в демонстрацiї в Мiнську взяли участь вiд декiлькох сотень до декiлькох тисяч людей.

Вiдмiнною особливiстю акцiй було те, що їх учасники не викрикували гасла i не тримали в руках транспаранти. Замiсть цього присутнi люди висловлювали свої протести проти економiчної полiтики уряду оплесками та свистом.

Акцiї 22 червня були не першими подiбними виступами, до цього схожi мовчазнi демонстрацiї проводилися 8 i 15 червня.

ТСН