Українські опозиціонери розповіли про політичні переслідування єврокомісару

Учора народні депутати від опозиційних фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУНС - Володимир АР’ЄВ, Олександр СОЧКА, Еліна ШИШКІНА та Олесь ДОНІЙ – зустрілися у Страсбурзі з Комісаром Ради Європи з прав людини Томасом ХАММАРБЕРГОМ.

Про це повідомив у коментарі УНІАН народний депутат Олександр СОЧКА.

За його словами, депутати поінформували Комісара про політичні переслідування в Україні лідерів опозиції Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА, порушення прав людини, а також про інші факти вибірковогопереслідування громадських активістів.

Опозиціонери також поінформували Т.ХАММАРБЕРГА щодо фактів порушення свободи слова в Україні і позбавлення ліцензій окремих телеканалів.

О.СОЧКА повідомив, що депутати передали Комісару Ради Європи з прав людини звернення про політичні переслідування в Україні, підписане громадськими діячами, правозахисниками, митцями, політиками з України та інших країн Європи.

«Томас ХАММАРБЕРГ заявив під час зустрічі, що уважно відстежує і моніторить ситуацію в Україні і повідомив про намір відвідати Україну у листопаді», - сказав О.СОЧКА.