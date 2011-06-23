У Мінську міліція затримала журналістів (список)

"Затримано п`ять чи шість осіб, в основному з опозиційних видань", - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що журналісти, швидше за все, найближчим часом будуть відпущені без складання протоколів.

Несанкціонована акція протесту в Мінську проти економічної політики влади завершиласявчора після затримання учасників. Акція була організована через соціальні мережі.

За даними правозахисного центру "Весна", були затримані, зокрема, кореспонденти радіо «Свобода» Олег ГРУЗДИЛОВИЧ, інформаційного агентства "Інтерфакс-Захід" Руслан РИНДЕВИЧ, а також відеооператорінформаційного агентства "Белопан" Павло ПОДОБЄД, кореспонденти газети "Наша нива" Олександр ПЕЛЕЦЬКИЙ і газети "Солідарність" Сергій БАЛАЙ. За даними правозахисників, всього в Мінську затримано понад 100 осіб.

Правозахисний центр також повідомляє, що подібні акції, які супроводжувалися затриманнями людей, пройшли мінімум в 10 білоруських містах.