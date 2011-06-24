Тимошенко вимагає закриття кримінальної справи

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко звернулася до суду з клопотанням про закриття порушеної проти неї кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час засідання Печерського райсуду Києва.

"Я хочу внести ще одне клопотання Вам як судді. Я хотіла би, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, вимагати закриття сфабрикованої Генеральною прокуратурою кримінальної справи", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Усі ці закиди, які Ви називаєте обвинуваченнями, не відповідають літері закону і нічого спільного не мають з протиправними діями. Слідчий і заступник генерального прокурора дуже дуже добре це знали, що в моїх діях не було злочину, але вони не припинили це політичне переслідування", - додала вона.