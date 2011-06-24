В 11 містах відбулися виставки сучасних знарядь катувань

Правозахисники, громадські активісти та небайдужі люди 23 червня, у переддень Міжнародного дня проти катувань, провели акції в 11 містах України перед будівлями прокуратур.

Як повідомили УНІАН організатори акції, були продемонстровані виставки сучасних знарядь катувань. Учасники акцій також констатували тенденцію до зростання кількості випадків вбивств та неправомірного застосування насильства у відділках міліції.

“Ніхто не може бути впевненим, що уникне катувань або тюрми. Щодня цієї впевненості все менше. Наше повсякденне життя затиснуте в поліцейські клітки: вони створені на вулицях та площах, у метро та на дорогах, навколо молоді, іноземців і людей з неформальною зовнішністю. Катування є неприпустимими у всьому світі. Україна не має бути виключенням”, - стверджують організатори акцій.

Акції відбулися біля Генеральної прокуратури України, а також прокуратур АР Крим, обласних і районних прокуратур у Києві, Харкові, Сімферополі, Львові, Чернігові, Донецьку, Кривому Розі, Луганську, Миколаєві, Ялті та Хмельницькому.

Перед будівлями прокуратур у вигляді виставки були представлені знаряддя, які використовують правоохоронці для катування. Це предмети, які знаходяться в широкому вжитку – товсті книжки, наручники, протигаз, наповнені водою пластикові пляшки, автомобільний акумулятор з клемами, поліетиленовий пакет тощо. Такі предмети майже не лишають слідів, однак завдають нестерпного болю.

На виставці поруч із сучасними знаряддями демонстрували фото знарядь катувань часів середньовіччя, що досі вражають своєю жорстокістю.

Під час акцій були також оприлюдненні дані про тенденцію до збільшення кількості випадків катувань та незаконного насильства в підрозділах МВС за останні роки і повну бездіяльність прокуратури. За даними соціологів, в 2009 році в Україні жертвами незаконного насильства з боку правоохоронців стали 604 тисячі осіб. У 2010 році ця цифра зросла до майже 800 тисяч. Відомо про 23 випадки смерті затриманих в міліції в 2009 році, в 2010 ця цифра зросла до 51, а з початку цього року вже відомо про 26 смерті.

Прокуратура, за словами правозахисників, не реагує належно навіть на очевидні факти катувань. Кримінальне переслідування правоохоронців мляве і неефективне, якщо воно взагалі відбувається. Злочини кваліфікують як перевищення влади, або службову недбалість. При цьому є очевидні ознаки катувань або тілесних ушкоджень. Хрестоматійним прикладом є резонансна справа Індила, вбитого торік у відділку в Києві.

В акціях взяли участь родичі жертв катувань. Вони вимагали від прокуратури розслідування фактів злочинів правоохоронців. Один із прикладів бездіяльності прокуратури - випадок харків’янина Якова Строгана, якого двічі катували і, навіть зі слідами тортур, доставили до приміщення суду, але прокуратура проявила бездіяльність.

Учасники акцій передали звернення до прокуратури з вимогами розслідувати факти смертей в підрозділах МВС, адекватної реакції на факти незаконного насилля і відповідної кваліфікації злочинів, скоєних правоохоронцями.