Янукович про рух «Стоп цензурі!»: я їм не по зубам

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не хоче зустрічатися з представниками руху "Стоп цензурі!".

Про це він заявив у інтерв’ю українським телеканалам.

"Що стосується зустрічі. Певна заангажованість… тих журналістів, які шукають конфлікт зі мною, вона примушує мене уходити від цих конфліктів. І я не хочу грати в цю брудну гру", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

"Я також людина – перше. І друге, я, крім того, ще несу відповідальність за стан справ в країні. І, так як мені здається, що кращий випадок, щоб вони зі своїми спробами шукали інших клієнтів. Їх достатньо. Я не той. Я їм не по зубам", - заявив президент. Відповідаючи на запитання журналістів щодо стану справ зі свободою слова, зокрема, і в регіонах країни, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що він, часто перебуваючи в регіонах, зустрічається з представниками ЗМІ і не бачить проблем у цій сфері.

"Я таких випадків, по великому рахунку, не знаю», - сказав президент.

"Є багато проблем, які виникають між власниками ЗМІ і колективами. Ці питання є. Вони існують, втручатись у них владі дуже важко. І я переконаний, що такі питання є не тільки в Україні, вони є всюди в світі. Я з журналістами спілкуюсь із різних країн. Ці питання існують", - заявив В.ЯНУКОВИЧ.