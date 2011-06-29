Помічниця судді вбила жінку в центрі Києва

За кермом дорогого авто "Мерседес ML", яке розчавило жінку на Прорізній, була 29-річна Наталя Соловей, яку в інтернеті називають помічником судді.

Про це пише "Сегодня".

Постраждала 44-річна мати трьох дітей Світлана Тетеревкова померла на місці від больового шоку та втрати крові.

За словами очевидців, поки лікарі "швидкої" намагалися надати допомогу жінці, що помирала, винуватиця трагедії сховалася на задньому сидінні свого "Мерседеса".

Подейкують, що їй на допомогу прибув чоловік, який разом з нею пересів в автомобіль ДАІ.

Як відзначив начальник прес-служби київської міліції Володимир Поліщук, зараз за водія внесено заставу 25 тисяч гривень. Проведено техогляд автомобіля і відтворені обставини ДТП, за попередніми даними, водій могла переплутати педалі.

"Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 - грубе порушення правил дорожнього руху", - розповів він.

За цією статтею винній може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі.

Видання відзначає, що Тетеревкова, мешканка Бориспільського району, у той день гуляла по Києву разом з дітьми, чоловіком, а також братом і його дружиною, які приїхали з Росії. Трагедія сталася на їх очах.

Джип збив і брата Світлани, але він відбувся легкими травмами.

Українська правда. Фото: drugasmuga.com

