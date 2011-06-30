У Мінську хапали людей і били журналістів

Білоруські правозахисники повідомили про затримання в Мінську більше 150 учасників "мовчазної акції" протесту і близько 10-ти журналістів.

Ще 40 активістів затримано вчора в інших білоруських містах, передає радіо «Свобода».

Близько 1500 осіб змогли висловити свій протест "гулянням" і аплодисментами.

За словами кореспондентів Бі-бі-сі, міліція обходилася з протестувальниками дуже жорстко.

Оператора Максима Ломакіна і кореспондента Олега Болдирєва, які знімали момент затримання міліцією протестувальників, почали штовхати люди в штатському.

"Вони всіляко заважали нашим зйомкам, – розповів по телефону Максим Ломакін. – Почали бити мене по спині, по нирках, ногах. Потім мене скрутили і почали тягнути в машину".

"Я почав кричати, що я журналіст Бі-бі-сі, що я акредитований, мене відпустили, але при цьому сильно вдарили по потилиці і по спині, – каже Максим. – Потім почали вибачатися".

Правоохоронці в штатському дуже жорстко обходилися з журналістами, що освітлювали акцію: били по камерах, скручували руки, робили підніжки.

Сильно побили одного з місцевих відеооператорів. За словами Максима Ломакіна, по обличчю журналіста текла кров. Ще один репортер з чітко видною акредитацією був затриманий міліцією.

За першими оцінками, присутніх було близько 3 тисяч осіб – приблизно стільки ж, що і тиждень тому. Як розповідає кореспондент Бі-бі-сі Олег Болдирєв, можливо, на рішучість зібратися вплинуло як масове застосування сили, так і те, що в Мінську йшов сильний дощ.

Жовтнева площа, на яку планували вийти активісти, була зайнята дискотекою – білоруські власті явно переймають російський досвід блокування місць для протестних акцій.

Проте, рівно о сьомій годині вечора тротуар перед площею почав заповнюватися людьми, які почали плескати в долоні.

Вже за п`ять-сім хвилин, як тільки натовп вийшов за межу площі, почалися перші затримання.

Люди в штатському супроводжували натовп із двох боків і вихоплювали з нього людей, яких тягнули в малинові автобуси, що рухалися поряд з ходою.

Затриманих у буквальному розумінні слова кидали в автобуси, так вчинили з кількома жінками, одна з яких кричала від болю. Одній із затриманих вдалося вискочити з автобуса.

Весь цей час в натовпі не пролунало жодного гасла – тактики на мовчазне проведення флеш-мобу дотримуються дуже строго.

Свою підтримку людям, що йшли по вулиці, висловлювали автомобілісти – десятки машин гуділи на перехрестях.

Активісти соціальних мереж сподіваються, що відсутність гасел дасть менше приводів для затримань, проте практика показує, що схопити можуть як тих, хто йде в натовпі, так і випадкових перехожих – на очах кореспондентів Бі-бі-сі затримали підлітка, що обіймався зі своєю подружкою на лавці.

Протестні "гуляння" по середах стали традицією, організованою в Білорусії активістами соціальних мереж.