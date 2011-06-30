Міліція хоче доступ до серверів інтернет-видання «ОстроВ»?

Київська незалежна медіа-профспілка висловлює глибоке занепокоєння з приводу спроби донецької міліції отримати несанкціонований судом та таємний від журналістів доступ до інформації, що надходить та зберігається на серверах громадсько-політичного інтернет-видання «ОстроВ».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві КНМП.

У документі зазначається, що “факт такої спроби підтверджується, крім заяви журналістів «ОстроВа», відповіддю провайдера сайта на письмовий журналістський запит члена нашої профспілки Сергія ГАРМАША (ПЕТЕШОВА)”. “Зокрема, фірма «Д» заявила, що «підтверджує отримання листа від ГУ МВС України в Донецькій області від 09.06.2011 року у зв’язку з розслідуванням кримінальної справи, що знаходиться у впровадженні слідчого підрозділу», - сказано у повідомленні КНМП.

Профспілка нагадує, що, згідно із законодавством України, особа проти якої порушено кримінальну справу, має бути повідомлена про це. “Ніхто з журналістів «ОстроВа» не отримував такого попередження”, - сказано у заяві.

У документі зазначається, що “КНМП розцінює дії міліції як спробу перешкоджання професійній діяльності журналістів, прояв тенденції на згортання свободи слова в Україні”.

КНМП “вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА припинити тиск на журналістів, відомих своїм об’єктивним ставленням до влади, через правоохоронні органи”.

При цьому у заяві профспілки зазначається: “Не довіряючи правоохоронним органам України, у випадку бездіяльності влади стосовно переслідування журналістів, КНМП залишає за собою право привернути увагу міжнародної громадськості до даного та інших фактів утиску свободи слова і прав журналістів України”. “Також ми залишаємо за собою право звертатись до міжнародних судових організацій для захисту законних прав і свобод членів нашої профспілки та інших журналістів України”, - наголосили у КНМП.