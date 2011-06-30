Міжнародна конференція «Застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України»

Дата: 1 липня 2011 р.

Місце: Київ, Україна

Організатори: Спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України» у співпраці з Верховним Судом України, Міністерством юстиції України, Національною академією правових наук України, Радою суддів України, юридичним журналом «Право України» та Центром суддівських студій.

Опис: Метою конференції є підвищення рівня знань про роль Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у розвитку основоположних прав людини, шляхом обговорення таких питань, як застосування практики ЄСПЛ українськими органами судової влади, виконання рішень ЄСПЛ, а також застосування прецедентної практики ЄСПЛ правоохоронними органами, адвокатськими об’єднаннями та організаціями, що опікуються захистом прав людини.

У конференції візьмуть участь Жан-Поль Коста, Президент Європейського суду за прав людини, Василь Онопенко, Голова Верховного Суду України, Ніна Карпачова, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Анатолій Ковлер, суддя Європейського суду з прав людини від Російської Федерації, Ганна Юдківська, суддя Європейського суду з прав людини від України.

До складу інших учасників конференції увійдуть судді Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції, представники правоохоронних органів (Генеральна прокуратура, органи внутрішніх справ), викладачі правових шкіл, наукові діячі, юристи, представники інших правничих професій та адвокати, що займаються питаннями захисту прав людини.

Конференція стане головною платформою для обміну ідеями та досвідом між ключовими експертами, дослідниками та професіоналами у сфері права стосовно застосування практики ЄСПЛ в Україні.

Під час конференції відбудеться презентація першого випуску щомісячного науково-практичного додатку до журналу «Право України» – збірника «Європейський суд з прав людини. Судова практика».

Практична інформація:

Захід буде відкрито для ЗМІ. Початок конференції о 09:30, у п’ятницю, 1 липня 2011 р. Місце проведення – Верховний Суд України, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 8.

Акредитація представників засобів масової інформації здійснюється прес-службою Верховного суду України за тел.: (044) 594-54-41, (095) 308 60 84, (050) 299 33 30 до 16 години 30 червня