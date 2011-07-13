Екс-міністр розділив проект нового КПК на "за" і "проти"

Президент Інституту правової політики Микола ОНІЩУК відзначає низку позитивних положень у проекті нового Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ОНІЩУКА, про це він сказав у прямому ефірі на Радіо «Свобода».

За його словами, ухвалення нового Кримінального процесуального кодексу є кроком у правильному напрямку, адже Україна матиме більш європейську за своїми стандартами систему кримінального переслідування.

Як наголосив екс-міністр юстиції, проект нового КПК містить «революційні» норми на шляху демократизації суспільства. До них варто віднести забезпечення процесуальної рівності і змагальності сторін, відмову від інститутів повернення справи на дорозслідування та порушення кримінальної справи.

Крім того, за словами М.ОНІЩУКА, проектом пропонується запровадити угоди між сторонами кримінального переслідування, законодавчо врегулювати негласні слідчі дії, суттєво обмежити застосування такої міри запобіжного заходу як арешт та замінити його майновою заставою чи домашнім арештом.

«До позитивів також варто віднести запровадження спрощеного провадження лише у формі дізнання (щодо кримінальних проступків), введення у кримінальний процес слідчого судді та посилення процесуальних гарантій потерпілого», - наголосив він.

Водночас, за словами М.ОНІЩУКА, незважаючи на низку позитивних новацій, новий проект КПК містить і недоліки. «Серед них – девальвація сутності суду присяжних. Адже кодексом передбачається, що суд присяжних у кримінальному процесі має виглядати, як народні засідателі (дві особи), у випадку, коли здійснюється кримінальне судочинство трьома професійними суддями», - зауважив М.ОНІЩУК. На його думку, очевидно, Венеціанська комісія буде здивована цією новелою.

«Очевидний недолік проекту – збереження старої системи доказового права. Адже саме суд має визнавати доказом будь-яку інформацію, зібрану у справі стороною обвинувачення. На жаль, серйозної трансформації в цій сфері не відбулося. Це ж стосується також і надмірного процесуального адміністрування, яке залишається у керівників слідчих підрозділів стосовно своїх слідчих», - зауважив президент Інституту правової політики.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Мін’юст оприлюднив на своєму сайті для громадського обговорення проект нового Кримінального процесуального кодексу України.

Проект готується для передачі на експертизу до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія).

На розгляд Верховної Ради проект кодексу планується винести вже цього року.