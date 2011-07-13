У колонії спецназ побив ув’язнених за скарги на нестачу свіжого повітря?

Правозахисники заявляють про побиття спецназом ув’язнених Дніпропетровської колонії №89.

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, правозахисник Ігор ГАРКАВЕНКО розповів, що ув’язнені цієї колонії скаржились на погані умови утримання, зокрема на нестачу свіжого повітря, недоотримання належної кількості їжі та води.

Після цих скарг, за його словами, 5 липня нинішнього року за наказом адміністрації у колонію ввели роту спецназу. Ув’язненим було завдано тяжких тілесних ушкоджень.

Правозахисник сказав, що на знак протесту ув’язнені оголосили голодування, яке триває досі.

За словами І.ГАРКАВЕНКА, на запити правозахисників представники департаменту виконання покарань спростували факт побиття ув’язнених. Разом з тим він додав, що декільком представникам правозахисних організацій надали дозвіл на відвідання колонії, однак після того, як вони прибули на місце, керівник цієї установи, за словами І.ГАРКАВЕНКА, переховується від правозахисників, уникаючи спілкування з ними.

Правозахисник Володимир ЧЕМЕРИС додав, що використання спецзагонів правоохоронців у місцях відбування покарання на сьогодні заборонене, однак незважаючи на це, за наявною у правозахисників інформацією, залишається поширеною практикою. Він сказав, що в результаті побиття у Дніпропетровській колонії постраждало 15 ув’язнених.