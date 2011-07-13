Від ГПУ вимагають втрутитися у ситуацію з «Коломийським вісником»

Комітет захисту українських журналістів (КЗУЖ) вимагає від Генеральної прокуратури відновити законність, повернувши у власність коломийської громади (м.Коломия Івано-Франківської області) частку майна газети «Коломийський вісник», яка, на їх переконання, була приватизована незаконно.

Як говориться в повідомленні прес-служби КЗУЖ, протиправні дії посадових осіб Коломийської міської ради призвели до припинення виходу газети «Коломийський вісник» і містять ознаки рейдерської змови і злочину, що можна кваліфікувати як «Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» (ч. 1 ст. 171 КК України).

В Комітеті відзначають також, що 23 березня 2010 р. на головного редактора газети «Коломийський вісник» Василя ДЕМ’ЯНІВА було здійснено розбійницький напад, який пов’язаний з професійною діяльністю. Журналісту було проламано череп, зламано ногу і він став інвалідом.

В КЗУЖ стверджують, що минулого року Коломийська міськрада намагалася позбавити «Коломийський вісник» приміщення, однак Господарський суд Івано-Франківської області 10 вересня 2010 р. відмовив у задоволенні цього позову.

“Через економічний зашморг газета «Коломийський вісник» не виходить уже більш ніж півроку, журналістський колектив позбавлено роботи, а міську громаду - газети, що виходила більш ніж 20 років. Зайшлий горе-інвестор «Коломийського вісника» утікає від зобов’язань і відповідальності як і його покровителі у міськраді та у вищих ешелонах влади. Тепер від Генеральної прокуратури залежить, чи часопис буде повернуто законному співвласнику – Коломийській міській раді та громаді, чи рейдерство у мас-медіа буде продовжено”, - говориться в повідомленні захисників журналістів.

За інформацією КЗУЖ , редакція газети «Коломийський вісник» діє у формі товариства з обмеженою відповідальністю, в якому 50 % статутного капіталу належало територіальній громаді м.Коломиї, решту має журналістський колектив. Але 28 січня 2009 р. учасник товариства в особі Коломийської міської ради одноосібно й кулуарно, без участі відповідальних працівників редакції, вирішив вийти зі складу учасників ТзОВ “Редакція газети «Коломийський вісник» (рішення Коломийської міськради № 1762-36/2009 від 28.01.2009 р.). Відповідно до рішення загальних зборів співзасновників(учасників) , протокол № 0109 від 5 червня 2009 р., міську раду було виключено зі складу співзасновників і замість неї прийняли Віктора БАБУЩАКА, ніби родича екс-заступника Міністра юстиції України, а тепер керівника Cлужби центрального апарату цього міністерства й чинного депутата Івано-Франківської обласної ради Богдана ГДИЧИНСЬКОГО. Як стверджують в Комітеті захисту українських журналістів, рішення Коломийської міської ради про вихід із співзасновництва редакції газети «Коломийський вісник» ухвалено в односторонньому порядку, що не відповідає вимогам статті 20 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».