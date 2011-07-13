Про стан демократії в Україні

З обранням Президентом України Віктора Януковича в Україні відбулася різка зміна політики щодо дотримання стандартів демократії. Почалося різке звуження прав і свобод громадян, посилення владної вертикалі за зразками авторитаризму, спроби запровадження цензури та тиску на різні групи громадян з метою придушення громадського та опозиційного руху.

Демократичні цінності та процедури в Україні зараз перебувають під загрозою, а частково вже нівельовані.

Погіршення стану демократії в Україні зафіксоване в різних авторитетних міжнародних рейтингах . Вже сьогодні Україна визнана Freedom House лише частково вільною країною, а міжнародний рейтинг свободи слова опустився до неприйнятно низького для демократичної європейської держави рівня.

На фоні риторичних заяв представників влади про розвиток демократії та покращення життя людей, відбувається активна реанімація радянської ідеології, що особливо проявляється в гуманітарній сфері, сфері врядування та дотримання прав людини. Системні кроки щодо синхронного з Росією процесу реабілітації радянської спадщини мають на меті закріпити в громадській думці специфічне поняття порядку, «демократії з особливостями», що в свою чергу має своєрідним чином «легітимізувати» в суспільній свідомості посттоталітарні практики управління всіма сферами життя країни — від публічної до приватної.

ВІЛЬНІ І ЧЕСНІ ВИБОРИ

За президентства Януковича пройшли місцеві вибори 2010 року, які були визнані громадськими спостерігачами як такі, що відбулися з порушенням міжнародних стандартів та недотриманням належної практики організації і проведення виборів. В порівнянні із минулими президентськими виборами — це був значний крок назад, до недемократичних практик.

Щодо майбутніх парламентських виборів 2012 року, в громадських експертів та міжнародних організацій є значні побоювання, що вони також не відповідатимуть міжнародним стандартам та спотворять волевиявлення громадян України. Сигналом щодо майбутнього неналежного проведення демократичних виборів є процес ухвалення нового законопроекту, який був підданий різкій критиці українськими та міжнародними моніторинговими організаціями.

ВІДКРИТИЙ І ПІДЗВІТНІЙ УРЯД

В зв’язку із поверненням редакції Конституції 1996 року (рішення Конституційного Суду із сумнівною легітимністю), а також прийняттям закону «Про Кабінет Міністрів України», уряд є підзвітній тільки Президентові, функції парламентського контролю зведені до мінімуму.

Можливості для громадського впливу обмежені участю в маніпульованих владою громадських радах .

Імітація реформ

Нова влада з початку 2010 року задекларувала проведення реформ. В результаті проведено зміни в судовій сфері, в системі оподаткування, частково — у сфері освіти та розпочато зміни в системі пенсійного забезпечення. Проте всі ці ініціативи готувалися без урахування громадської думки, викликали значні громадські протести та призвели до погіршення ситуації у відповідних галузях. Наприклад, внаслідок судової «реформи» суди втратили незалежність, а судочинство стало ще більш несправедливим .

Не вирішеним залишається питання конституційної “реформи”, що підважує легітимність всього сучасного державного апарату.

ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ

В національній доповіді правозахисних організацій зазначається про різкий наступ на громадянські права та політичні свободи. Відбувається згортання раніше здобутих позитивних результатів, з’являються нові тенденції щодо порушень прав людини і проявів неповаги до них .

Свобода слова

Згідно зі звітом «Репортерів без кордонів» (PRESS FREEDOM INDEX) Україна опустилася з 89 місця у 2009 р. на 131 у 2010 (поряд з Іраком).

У сфері медіа відновлено цензуру, через численні випадки тиску на засоби масової інформації все більшого поширення набуває самоцензура . Почастішали випадки необгрунтованих і публічних актів насилля (затримання, обшуки, нічні довготривалі допити, стеження) силових органів над журналістами провідних національних медіа та регіональних ЗМІ.

Керівник СБУ вважається найбільшим медіа-власником країни, а власну посаду, за оцінками руху “Стоп цензурі”, використовує для обмеження прав мовлення конкуруючих каналів . Вперше за останні п`ять років створено журналістський рух проти цензури .

Свобода зібрань та асоціацій

Суттєво збільшилася кількість порушень зі сторони правоохоронних органів, судів та органів влади права на свободу мирних зібрань. Значно зросла кількість порушень права на об’єднання (асоціації) .

Впродовж минулого року відбувалися випадки тиску СБУ та МВС на громадські організації. В риториці представників правлячої партії звучать звинувачення щодо міжнародних організацій та заклики обмежити їх діяльність в Україні.

Політичні переслідування

Впродовж останнього року в країні почалися переслідування за політичними чи громадськими переконаннями. Найбільш гучним є процес над екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко. Проти громадських активістів відкриваються кримінальні справи, а багато із них сьогодні ув`язнені.

ПОЛІТИКА ЩОДО ТОТАЛІТАРНОЇ СПАДЩИНИ

Освіта та наука

Останні законодавчі та управлінські ініціативи торкнулися насамперед різкого обмеження університетської автономії, тиску на академічні свободи, ліквідації незалежної некорупційної системи доступу до вищої освіти . Було скасовано цілий ряд норм, які підвищували вимоги щодо якості освіти в країні, в освітньому гуманітарному секторі насильно впроваджується конфліктна мовна політика. Зупинено подальший поступ та інтеграцію з європейським освітнім простором.

Національна пам`ять та культура

У сфері історичної пам’яті запроваджено цензуру історії. Робляться системні спроби не лише зупинити доступ до архівів КДБ, але й вилучити з академічного обігу історичні документи.

Проходить активна реанімація радянських міфів, заохочується глорифікація злочинів комуністичної тоталітарної системи, політика історичної пам’яті, в тому числі вивчення історії в школах, уніфікується із російським баченням .

Відбувається відновлення радянської топоніміки, центральна влада чинить тиск на працівників культурних, музейних установ з вимогою вносити корективи і ліквідовувати експозиції, присвячені різним етапам боротьби за незалежність України.

Андрій Когут