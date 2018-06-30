„Датський” підпал чи звичайне нехлюйство?

У поліському селі Білому, що в Дубровицькому районі Рівненської області, зненацька зайнявся Будинок престарілих. У закладі в цей час перебували 25 людей похилого віку й чергова співробітниця. Вогонь, що знищив дерев`яну частину будинку (саме там знаходились спальні людей похилого віку) й покрівлю по всій площі, забрав життя п’ятьох чоловіків і одинадцяти жінок. Позавчора були поховані тринадцятеро загиблих. Решту поховають після того, як дадуть про себе знати їхні родичі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, Дубровицький районний територіальний центр соціального обслуговування розташований у комбінованій дерев’яно-цегельній будівлі площею 800 квадратних метрів. Повідомлення про пожежу надійшло до чергової частини управління МНС у Рівненській області у неділю 10 липня о 00.22. Прибулі до Білого із сусідніх сіл Висоцьке та Миляч на двох спецавтомобілях 14 бійців особового складу двох відділень пожежно-рятувальної служби МНС України спромоглися врятувати 11 людей зі складу утриманців Будинку престарілих. Їх негайно доправили до Дубровицької центральної районної лікарні з діагнозом «отруєння продуктами горіння». Стан трьох потерпілих, у тому числі двох штатних співробітників районного територіального центру надання соціального обслуговування, лікарі оцінюють як важкий. О 1 годині ночі пожежу було локалізовано, о 5.27 – повністю ліквідовано.

За твердженням прес-служби Рівненської облдержадміністрації, один утриманець з 1-ї палати спального корпусу, покуривши перед сном, як слід не загасив сигарету. Втім, джерела в УМВС України в Рівненській області не схильні „зафіксовуватись” на тому недопалку. Причиною займання, на їхню думку, міг стати і не вимкнений електрокип’ятильник, і чийсь недобрий намір.

Зокрема, перевіряються чутки про начебто видані кільком загиблим грошові суми у вигляді пенсій; оскільки чоловіки поквапились придбати на „свіжу копійчину” міцні напої, комусь із їхнього оточення знадобилося терміново „замести сліди”. Як відомо, найкращий помічник у таких випадках – вогонь...

Селяни, які живуть біля згорілої соціальної установи, упевнені: то був зумисний підпал.

Тієї фатальної ночі у будинку чергувала лише одна медпрацівниця. Помітивши перші ознаки загоряння приблизно об 11 вечора, вона, замість того, аби задіяти вогнегасник (всі засоби гасіння пожежі, за твердженням МНС, у будинку престарілих були в справному стані), побігла до завідувачки закладу, котра живе поруч. Дві жінки разом із чоловіком завідувачки почали виводити з палаючого будинку тих, хто був у змозі пересуватись. Найсміливіші з мешканців села одночасно розрубували сокирами віконні рами, аби спробувати витягти крізь отвори найслабкіших.

Парадоксально, але нікому в ці хвилини не спало на думку задзвонити по телефонному номеру 112. Хоч екстрений виклик з нього в Україні, Росії, Білорусі та Казахстані можна безкоштовно зробити навіть якщо термінал заблокований і в ньому немає сім-карти. Пожежні команди з Висоцького лісгоспу та Миляча отримали відповідний наказ із Рівного лише після дзвінка фельдшера „швидкої допомоги”, що дісталася села теж із запізненням.

- Не було нетверезих, не було ніякого недопалку! – категорично стверджує завідувачка Будинку престарілих Тетяна Жарчинська, яка досі перебуває з опіками у Дубровицькій лікарні. – Об 11 вечора наша санітарка Люда Василевська зробила обхід, всім побажала доброї ночі...

Слідче управління Головного управління МВС України в Рівненській області порушило кримінальну справу за ст. 270 КК України («порушення встановлених Законодавством вимог пожежної безпеки»). На місці трагедії перебувають голова Рівненської обласної державної адміністрації Василь Берташ, голова облради Юрій Кічатий та керівництво правоохоронних органів області. До Дубровицького району прибули також члени урядової комісії з розслідування причин і обставин трагедії.

Віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко, призначений главою комісії, пообіцяв: сума, необхідна для надання допомоги потерпілим і для ліквідації наслідків НП, буде виділена з Резервного фонду КМ на найближчому засіданні уряду. Її розмір складає 7 мільйонів; призначатимуться гроші, серед іншого, й на заходи, пов’язані з похованням жертв вогняної стихії.

З Резервного фонду Рівненської області родичам загиблих виплатять по півтори тисячі гривень за кожного, хто останні хвилини свого життя провів у пекельних муках. Неприємно, але факт: телефони приймальної Рівненської ОДА впродовж останніх днів буквально обривають родичі тих, кого вдалося вивести з палаючої будівлі. „Люблячі” діти й онуки бажають дізнатись, коли можна буде отримати обіцяну державою матеріальну допомогу сім’ям потерпілих. Втім, як зазначає заступник голови обласної державної адміністрації Світлана Сад, телефонують і приходять також незнайомі люди, приносячи прямо до ОДА одяг, взуття й продукти харчування для дивом вцілілих.

Президент Віктор Янукович запропонував Генеральному прокуророві Віктору Пшонці вжити вичерпних заходів щодо розслідування обставин пожежі та вжити відповідних заходів реагування згідно Законодавства. Міністру з надзвичайних ситуацій Віктору Балозі, голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Президент доручив посилити контроль за безумовним додержанням правил пожежної безпеки на об’єктах соціального обслуговування населення, у дитячих закладах оздоровлення і відпочинку, закладах охорони здоров’я, навчальних закладах, а також у місцях проведення масових заходів.

Подібні до Дубровицького територіальні центри по обслуговуванню інвалідів було створено Постановою Кабінету міністрів України в 2008 році у сільських районах на всій території країни. Малоймовірно, що під такі заклади сільські громади віддавали найкращі й найновіші будівлі; бо ж не секрет, що будують нині на селі переважно найзаможніші. Помешкання, де у вихідні трапилося лихо, звели у 1950 році.

Варто нагадати: позаторік в ніч з 6 на 7 травня трапилася сумнозвісна пожежа в Дніпропетровську. В залі ігрових автоматів „Метро-Джекпот” перебували 10 чоловік, яких не вдалося врятувати. Дехто й дотепер схильний вважати, ніби та трагедія – „ручної роботи”. Тобто без неї в уряду Юлії Тимошенко не було б приводу оголосити про тотальне закриття всіх гральних закладів України.

Нинішній уряд не має наміру „карати” в такий спосіб розгалужену мережу територіальних центрів надання соціальної допомоги найстаршим із співгромадян.

- В Україні нині функціонують 784 такі центри, - сказав керівник урядової комісії Сергій Тігіпко. – Це дуже потрібна справа. Там люди, за яких немає кому потурбуватися. Їх тут годують, одягають, лікують, тому попит на такі місця дуже великий. Альтернативи таким центрам немає, закривати їх не плануємо. Однак потрібно, щоб будівлі відповідали всім необхідним умовам і стандартам.

Віце-прем’єр-міністр констатував: відновлення будівлі, що після пожежі стала абсолютно непридатною для експлуатації за попереднім призначенням, займе чимало часу. Тому центр соціального обслуговування буде переведено до села Висоцьке. Тамтешня лікарня має фактично „незадіяний” 2-й поверх; ці приміщення, на думку фахівців, ідеально підійдуть для розташування Дубровицького районного центру надання соціальної допомоги.

У селі ж Білому на місці жахливої загибелі безпомічних людей в подальшому функціонуватиме... сільська амбулаторія. Про це Сергія Леонідовича попросили самі жителі села, в якому постійно мешкають трохи більше трьохсот людей. Надто безжальний вогонь знищив ще й вкрай потрібний в даній місцині фельдшерсько-акушерський пункт.

Омбудсман України Ніна Карпачова, висловивши співчуття рідним і близьким загиблих та постраждалих літніх людей, вважає за необхідне термінове проведення попереджувальних протипожежних заходів у всіх таких територіальних центрах. Вона переконана, що з метою захисту прав на здоров’я та життя постраждалих літніх людей та персоналу необхідно надати їм всебічну безоплатну медичну допомогу й подальшу соціальну підтримку, включаючи компенсацію за втрату особистих речей.

З метою проведення незалежного розслідування причин трагедії Ніна Іванівна скерувала до Рівненщини керівника Західного регіонального представництва Уповноваженого з прав людини Зенона Котика. Колишньому прокуророві Львівської області доручено співпрацювати зі створеним на місці події оперативним штабом.

... Ще одна версія, котра ретельно перевіряється правоохоронцями: підпал будівлі у Білому „приурочили” до 9-10 липня. Відомо, що у суботу губернатор Рівненщини, як і решта глав регіонів, мав честь особисто привітати главу української держави з його 61-річчям. Святкування, як здавна заведено в родині Віктора Януковича, плавно перейшло у віншування старшого сина Президента, успішного бізнесмена Олександра Януковича, який народився 10 липня.

Авторові цих рядків подібне припущення щодо вкрай цинічного терористичного акту (дехто з уцілілих утриманців Дубровицького центру, як стверджують столичні ЗМІ, на самому початку пожежі начебто почув звук, що нагадував міні-вибух) здається притягнутим за вуха.

Проте наші досвідчені правоохоронці, напевно, вже позначили у своїх записничках нову ймовірну дату резонансних НП загальноукраїнського масштабу. На додачу до початку другої декади квітня (на ті дні припадають дні народження Адольфа Гітлера та Володимира Ульянова-Леніна), 24 серпня та 7 листопада...

11 та 12 липня у Рівненській області було оголошено днями жалоби за загиблими в с. Білому Дубровицького району.

Олег БАЗАК

Фото з газети "Рівне вечірнє"