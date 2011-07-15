Мусульмани вимагають розслідувати поховання гастарбайтерів у Криму

10:57, 15 липня 2011
Права людини
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Тіла не впізнані

Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) вимагає створити у Верховній Раді України слідчу комісію з розслідування фактів масового поховання іноземних трудових мігрантів в селищі Ісмаїл-бей поблизу Євпаторії, тіла яких не впізнані.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН зверненні вищої ради ДУМК до Президента України, парламенту, уряду, Ради національної безпеки і оборони, Генеральної прокуратури і Служби безпеки України.

Раніше Духовне управління мусульман Криму повідомило, що з 2006-го по 2011 рік близько 20 невідомих людей, ймовірно, гастарбайтерів з Узбекистану, Таджикистану, Киргизії і Азербайджану були поховані на кладовищі селища Ісмаїл-бей, припустивши, що не всі вони померли природною смертю.

Вища рада ДУМК у лютому зверталася до представників влади «з вимогою навести на розум окремих державних чиновників у їх прагненні розколу кримських мусульман на протиборчі угруповання шляхом реєстрації колишнім Держкомнацрелігій паралельного "муфтіяту Криму - "ДЦМК" на чолі з призначеним з Києва "муфтієм Криму", послідовником секти хабашизму».

«Проте представники хабашизму в особі "ДЦМК" і "ДУМУ" не обмежуються однією лише розкольницькою діяльністю, мають місце численні факти в діяльності зазначених об`єднань, які українське законодавство трактує як кримінальні злочини. З моменту нашого першого звернення пройшло більш як 4 місяці, протягом яких з боку ДУМК було направлено кілька заяв з вимогою залучення до відповідальності осіб, які провели незаконні поховання невідомих осіб в Євпаторії, захопили культовий об`єкт і здійснюють самовільне будівництво на території мечеті цього міста. Ми вказали на прямих винуватців скованих злочинів”, - зазначаються в заяві.

За даними ДУМК, правоохоронні органи міст Саки і Євпаторія перекладають «один на одного обов`язки з розслідування безпрецедентних фактів поховань невідомих людей».

«Замість покарання ми бачимо на телеекранах усміхнені обличчя організаторів протизаконних поховань, які дають інтерв`ю журналістам телеканалів і обіцяють провести своє розслідування того, що сталося! Мабуть, правоохоронні органи Євпаторії склали з себе повноваження з розкриття злочинів і передали їх у руки самих злочинців», - відзначають у ДУМК.

Духовне управління мусульман Криму просить провести перевірку діяльності і притягати до дисциплінарної відповідальності працівників міськвідділу міліції Євпаторії.

ДУМК вимагає також ексгумації тіл невідомих, незаконно похованих на кладовищі Євпаторії, для визначення причин їх смерті та ідентифікації.

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