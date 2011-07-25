Луческу хоче, щоб жінок не допускали судити матчі, бо вони сентиментальні

Як мінімум два голи у матчі "Динамо" - "Оболонь" (4:0) були забиті з офсайду.

Таку думку висловив головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу.

"Важко повертатися до тієї проблеми, яка поки ще, на жаль, не вирішена. Перші два голи - навіть не обговорюються, вони були забиті з положення "поза грою".

Проблема в тому, що якщо йде допомога одній команді, то це не сприяє росту інших команд. Я зараз кажу не лише про "Шахтар", а, напевно, ще і про "Карпати", "Металіст", "Дніпро".

Дуже сумно, що помилки допускають лайнсмени- в цій грі це була жінка. Я б все ж не ставив жінок, тому що вони занадто сентиментальні, а через це, можливо, починають допомагати комусь. Інакше двометровий офсайд пояснити складно. Виходить, що два гравці знаходяться "поза грою". Для мене це не дуже-то зрозуміло. Не знаю, як комісія буде вирішувати".

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