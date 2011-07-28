Українцям немає за що лікуватись від гепатиту

В Україні понад два мільйони людей інфіковані вірусами гепатиту B і С. У четвер проходить всеукраїнська акція до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом. Одна з вимог - державні гроші на профілактику і лікування.



За підрахунками міністерства охорони здоров`я, в Україні понад мільйон людей інфіковані вірусами гепатиту B і близько 1,2 мільйона вірусами гепатиту С. Зазвичай зараження відбувається через нестерильні медичні, стоматологічні та косметологічні інструменти, розповіла Deutsche Welle Оксана Ващенчук, з громадської організації "Клуб "Еней", що допомагає хворим. Водночас більшість людей не знають про свою інфекцію, адже у 80 відсотках випадків хвороба розвивається без симптомів, непомітно для людини та переходить у хронічну стадію, що закінчується цирозом і раком печінки.

Як зауважує Ващенчук, через обмежену конкуренцію зберігається висока вартість курсу лікування. Адже право на виробництво препаратів для лікування гепатитів є лише в двох фармацевтичних компаній. В Україні, за оцінками фахівців, курс лікування коштує до 20 тисяч доларів, що недоступно більшості українців. Всесвітня організація охорони здоров`я попереджає, що гепатит С може стати наступною епідемією, серйознішою за ВІЛ/СНІД. У світі близько 350 мільйонів людей інфіковані гепатитом B і близько 170 мільйонів людей - гепатитом С. Медики занепокоєні: Україна за темпами поширення вірусних гепатитів посідає перше місце в Європі, як свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Знизити ціни на препарати

Організатори акцій в багатьох містах України закликають мешканців у четвер взяти участь в кампанії до Всесвітнього Дня боротьби з гепатитом: дізнатись більше про проблему вірусних гепатитів, пройти безкоштовно експрес-тестування. А ще – приєднатись до вимог, адресованих уряду, що їх висувають громадські організації. Активісти, серед яких правозахисники, медики, хворі та їх рідні, вимагають від держави профінансувати лікування 15 тисяч хворих на гепатит С до 2015 року, зниження ціни на препарати мінімум на 50 відсотків.

Також вимагають забезпечити тестування за рахунок бюджету для всіх, хто його потребує. Керівник програм профілактики вірусних гепатитів, що реалізує благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні» Дмитро Кирик нарікає: «Незважаючи на критичну ситуацію з епідемією, донині не затверджена Державна цільова соціальна програма з гепатитів. Держава має визнати важливість проблеми, забезпечити фінансування програми, затвердити її на рівні уряду і ухвалити відповідний закон у парламенті».

Де знайти кошти?

Керівник проекту «FAQ гепатит» у Тернополі Володимир Ханас сказав DW, що вимоги киян підтримує, а у першу чергу має бути держпрограма, поки ж, як він каже, затверджена лише концепція на рівні Кабміну. Для самих же хворих, підкреслює Ханас, проблем багато, передусім – дорожнеча лікування. Як приклад, громадський діяч наводить лист від медсестри з Тернополя, яка просить допомогти знайти 150 тисяч гривень на курс лікувальної терапії, адже не може знайти такі кошти самостійно. Тому в Тернополі вирішено організувати благодійний аукціон, який проводить один з благодійних фондів міста. Кошти з аукціону надійдуть на лікування хворих гепатитом С. На нього будуть виставлені художні роботи дітей, які брали участь в конкурсі «Зупинимо гепатит С».

Громадські акції

Ініціатори акцій зауважують, що статистика невблаганна – в середньому, кожна дванадцята людина в світі є носієм вірусу гепатиту В або С. Тому проведення Першого Всесвітнього дня боротьби з гепатитом ініціював Світовий Альянс з проблем гепатиту ще 2008 року. Цьогоріч проведення заходів боротьби з вірусними гепатитами В та С влаштовують 28 липня. У Києві на Контрактовій площі та у семи регіонах України (Харків, Одеса, Тернопіль, Полтава, Львів, Чернівці, Бахчисарай) пройде інформаційна акція, присвячена цій даті, проголошеній Всесвітньою організацією охорони здоров`я.

Охочі можуть отримати практичні рекомендації з профілактики, довідатися більше про діагностику від фахових лікарів, особисто підписати звертання до міністра охорони здоров`я з вимогою зробити профілактику, діагностику та лікування гепатитів доступними для всіх, хто цього потребує.

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