США застосували санкції проти російських суддів і чиновників. Є привід замислитися?

Подія, що сталася днями в США, має пряме відношення до правоохоронців і чиновників Росії. Проте непрямо зачіпає і українських...

Як повідомила 26 липня газета Washington Post з посиланням на джерела в Білому домі, державний департамент склав з російських чиновників список осіб, яким заборонений в`їзд на територію США.Йдеться про так званий "список Магнітського", в якому фігурують близько 60 осіб, причетних, на думку Вашингтона, до загибелі російського юриста Сергія Магнітського. Серед фігурантів списку - співробітники ФСБ, поліцейські вищої і середньої ланки, тюремні охоронці й лікарі, прокурори, податкові аудитори й інспектори.

Нагадаємо, Сергій Магнітській був керівником відділу податків і аудиту в британській фірмі Firestone Duncan, яка надавала юридичні послуги фонду Hermitage Capital Management. У жовтні 2008 року він дав свідчення слідчому у зв`язку із справою адвоката Едуарда Хайретдінова, вказавши на те, що вилучені документи і печатки ряду фірм Hermitage були використані для перереєстрації їх на нових власників і подальшого незаконного повернення податків на суму 5,4 млрд. рублів.

24 листопада 2008 року Магнітській був арештований за звинуваченням у тому, що він допоміг голові фонду Вільяму Браудеру відхилитися від сплати податків. 16 листопада 2009 року Магнітській помер у лікарні слідчого ізолятора, при цьому, за твердженням адвокатів, його смерть стала наслідком відмови адміністрації СІЗО надати йому необхідну медичну допомогу.

У травні цього року сенатор Бенджамін Кардін, співголова комісії з безпеки і співпраці в Європі Конгресу США (Хельсінкська комісія), вніс на розгляд конгресу законопроект під назвою «Акт Сергія Магнітського 2011 року про відповідальність і верховенство Закону». «Законопроект носить ім`я Магнітського. На честь тієї жертви, яку приніс Сергій», - пояснив тоді Кардін, представляючи документ.

Проте так виходить, що держдеп США вирішив покарати російських чиновників, не чекаючи рішення сенаторів і членів палати представників.

Американська газета посилається на документ Білого дому, в якому зазначено, що держсекретар Хілларі Клінтон «зробила кроки із заборони на поїздки до США осіб, причетних до протиправної загибелі Сергія Магнітського». За даними джерел видання в Білому домі, в чорному списку держдепу «близько 60 осіб», але конкретних імен не наводиться. Втім, раніше повідомлялося, що до «стоп-листа» законопроекту Бенджаміна Кардіна включені всі фігуранти так званого списку у справі Магнітського - судді, слідчі й чиновники МВС, ГУФСВП, причетні до розслідування діяльності Hermitage Capital Management. Також до нього могли потрапити маріонетковий глава Чечні Рамзан Кадиров, прокурорські працівники, що розслідували справу Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва, а також інші російські чиновники.

Таким чином, чимало російських держслужбовців, причетних до «справи Магнітського», вже постраждали - їм заборонений в`їзд до США. Крім того, згідно з текстом законопроекту американського сенатора, цим чиновникам також загрожує замороження американським Казначейством рахунків, що належать їм, і блокування будь-яких операцій під юрисдикцією США.

Причому є чимало росіян, які, на відміну від кремлівських керівників, цілком і повністю підтримують це резонансне рішення американської влади.

«Законопроект Кардіна - наша плата за непрацююче правосуддя, всевладдя ФСБ і корупцію. Для наших чиновників цей законопроект - сигнал: хлопці, ви уникаєте відповідальності всередині країни, але за її межами вам спокою не буде», - так прокоментувала американський законопроект, щойно про нього стало відомо, голова московської Хельсінкської групи Людмила Алексєєва.

А про звістку, що санкції проти російських чиновників вже введено, співголова Партії народної свободи (ПАРНАС) Борис Нємцов висловився так: «Путінська клептократія настільки розперезалася, що зупинити її всередині країни вже ніхто не може, і єдине, що вона болісно сприймає, це арешти своїх активів за кордоном і візові санкції».

У зв`язку з викладеною інформацією хочеться відзначити три моменти. По-перше, Росія, чиї чиновники зазнали зараз санкцій з боку США, пішла слідом за Білоруссю. Проти приблизно двохсот представників білоруської влади, включаючи президента Лукашенка та його синів, цього року Заходом вже введені подібні заходи - в першу чергу, за репресії проти опозиції.

По-друге, США і Євросоюз покарали чиновників з Білорусі майже синхронно. Тому Москві слід тепер чекати, що про санкції проти російських чиновників оголосить і Європа.

По-третє, навряд чи хтось звинуватить у притяганні за вуха в даному контексті думки про можливість застосування таких же жорстких заходів з боку демократичного Заходу в недалекому майбутньому і до певних українських чиновників.

Попереджень з боку США і ЄС нинішній українській владі щодо неприпустимості, зокрема, переслідування опозиції під виглядом кримінальних справ - було вже чимало. Один з останніх сигналів на цю тему пролунав особливо голосно. Маю на увазі відкритий лист президента Freedom House Девіда Кремера, виконавчого віце-президента Атлантичної Ради Деймона Вілсона і запрошеного співробітника Атлантичної Ради Роберта Нуріка до президента Віктора Януковича.

«Кримінальне переслідування колишнього прем`єра Юлії Тимошенко, яку ви перемогли в другому турі президентських виборів минулого року, є свідченням погіршення ситуації в країні, - зазначається в листі. - Її справа стала приводом для розгляду міжнародним співтовариством як грубе порушення законодавства з метою переслідування головних політичних опонентів». Крім того, автори послання висловили стурбованість перебуванням за гратами з грудня 2010 рокуміністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

У документі особливо детально обговорюються питання кримінальних справ саме проти Тимошенко і Луценка. Автори наголошують, що «процедура проведення таких кримінальних розслідувань не викликає довіри ні в Україні, ні за кордоном». Більше того, вони закликали Януковича «втрутитися і припинити ці антидемократичні дії, поки не стало надто пізно».

До речі, якщо Нємцов говорив про «Путінську клептократію», то в цьому листі також згадали цей термін, який буквально означає «злодійська влада», але вже стосовно нинішньої влади в Україні. «Тривалі тривожні тенденції у вашій країні ведуть Україну до клептократії й авторитаризму. Це загрожує катастрофічними наслідками для країни. І це зовсім не те, для чого вас обрав народ», - резюмується в посланні американців.

Цікаво, що у відповідь на зазначений лист Адміністрація президента вустами Ганни Герман укотре вперто заявила, що в Україні немає політичних процесів. Проте, думається, влада недооцінює значення таких негативних вердиктів від авторитетних зарубіжних експертів. Насправді, вони відображають думку всього демократичного світу.

Про це сказав і посол США в Україні в 1998-2000 роках, експерт американського Brookings Institution Стівен Пайфер у недавній статті для Kyiv Post. «На Заході одностайного заявляють про те, що суд над екс-прем`єром є спробою вивести з гри лідера опозиції, тобто позбавити її суспільної підтримки під час майбутніх виборів», - наголосив він. Крім того, Пайфер зазначив, що така політика вже звела нанівець перспективи Януковича одержати запрошення відвідати Вашингтон - це знакова інформація!

Тому навряд чи варто дивуватися з того, що в разі оголошення обвинувачувального вироку Печерського суду Тимошенко - незалежно від того, чи призначать їй реальний тюремний строк чи лише умовний, або в разі її арешту ще до завершення судового процесу, - з боку Заходу настануть негайні і вже конкретні дії. На зразок тих санкцій, які вжиті проти білоруських і російських чиновників.

В першу чергу, покарані будуть, звісно, люди, безпосередньо причетні до справ проти Тимошенко, Луценка та інших колишніх високих держслужбовців. Це - судді Кірєєв і Вовк, працівники Генпрокуратури Нечвоглод, Фролова та інші держслужбовці невисокого рангу. Тобто - російський варіант.

Проте є велика ймовірність того, що пізніше, якщо ситуація не виправиться, санкції застосують і до вищих посадовців України - за білоруським сценарієм.

Олег Литовченко