Програма “Верховенство права” Міжнародного Фонду “Відродження” у співпраці з Правовою Ініціативою Відкритого Суспільства (Будапешт) та Благодійною Організацією “Українська Фундація Правової Допомоги” в рамках реалізації ініціативи “Посилення правових можливостей бідних верств населення” оголошують конкурс "Створення в невеликих громадах центрів правової інформації та консультацій, спрямованих на посилення правових можливостей бідних верств населення".

Мета конкурсу – сприяння подоланню правової та соціальної ізоляції бідних верств населення шляхом організації та підтримки стабільної діяльності Центрів правової інформації та консультацій для забезпечення їхнього доступу до правосуддя, реалізації та захисту їхніх трудових прав, права власності, права на започаткування власної справи та права на державну підтримку родинам з дітьми.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема, благодійні фонди, громадські організації.

Пріоритети конкурсу:

• Створення Центрів правової інформації та консультацій для надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення у місцевих територіальних громадах.

• Виявлення системних проблем та правових потреб мешканців територіальних громад, зокрема, у випадках порушення їхніх трудових та майнових прав; обмеження економічної свободи на започаткування власної справи; з‘ясування рівня охоплення соціальною допомогою родин з дітьми, які мають право на державну підтримку; обставин, які заважають повноцінному доступу до правосуддя.

• Пропозиція заходів, спрямованих на подолання соціальної та правової ізоляції місцевого населення і адресованих до великої кількості осіб як то виготовлення інформаційних стендів із відповідями на типові правові ситуації або з новинами земельного, трудового, сімейного законодавства та розміщення їх у сільрадах, фельдшерських пунктах, клубах, бібліотеках; влаштування «гарячих» телефонних ліній для організації негайної правової допомоги тощо.

• Впровадження альтернативних засобів (медіації, примирення тощо) врегулювання групових конфліктів в громадах, досудового та позасудового вирішення індивідуальних правових проблем.

• Організація й проведення громадських просвітницьких кампаній, спрямованих на підвищення зацікавленості членів місцевих громад в реалізації та відстоюванні власних прав.

Перевага буде надаватися проектним пропозиціям, які включають в себе зацікавленість у партнерстві та часткову чи повну фінансову підтримку у створенні /діяльності Центрів з боку органів місцевого самоврядування, представлятимуть стратегію та бачення системної та тривалої роботи й розвитку створеного Центру після завершення терміну реалізації проекту, міститимуть обґрунтування необхідності створення Центру з точки зору конкретних правових потреб місцевого населення, а також очікуваний вплив на розвиток громади.

Всі підтримані проекти увійдуть до мережі Центрів правової інформації та консультацій, які діють в Україні в межах ініціативи “Посилення правових можливостей бідних верств населення” за підтримки МФВ, а також будуть заохочуватися до спільних форм роботи партнерів ініціативи (участь у навчальних заходах, розробка інформаційних матеріалів, ведення звітності та обліку клієнтів за спільними стандартами, участь в національних правопросвітницьких кампаніях тощо).

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 12 місяців.

Максимальний розмір гранту — 90 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу – 1 000 000 грн.

Останній термін подання проектів — 10 вересня 2011 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені після 1 жовтня 2011 року.

ВІД ОДНОГО АПЛІКАНТА НА КОНКУРС МОЖЕ БУТИ ПОДАНО НЕ БІЛЬШЕ ОДНОГО ПРОЕКТУ.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”:

• відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;

• передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;

• практична спрямованість результатів проектів;

• досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;

• реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

• Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

• Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.

• Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

• Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.

• Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.

• Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.

• Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.

• Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду. Оригінал проекту та 3 копії подаються або надсилаються поштою за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053, Відділ управління проектами.

Проект також обов’язково має бути надісланий на електронну адресу: rol@irf.kiev.ua

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом.

ПРОЕКТНІ ФОРМИ МОЖНА ОТРИМАТИ:

На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.ua

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Роман Романов, директор програми

Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua

Ліана Мороз, менеджер програми

Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua

Ольга Жмурко, координатор програми

Електронна пошта: zhmurko@irf.kiev.ua

Мар’яна Мазур, асистент програми

Електронна пошта: mazur@irf.kiev.ua

Тел./факс: (044) 482-03-63

Факс: (044) 486-76-29