Правозахисники створили Комітет захисту від політичних переслідувань

Правозахисники створили Громадський комітет захисту від політичних переслідувань в Україні.

Про це співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВповідомив на прес-конференції в УНІАН.

За словами Є.ЗАХАРОВА, на сьогодні до складу комітету увійшли 14 осіб, частина з яких були учасниками правозахисного руху ще за радянських часів.

«Це неполітичне об`єднання, практично всі його члени є безпартійними. Інших цілей, крім захисту від політичних переслідувань, тут немає», - наголосив Є.ЗАХАРОВ.

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ зазначив, що головним завданням комітету є захист людей, які страждають від переслідування за свої переконання.

«Ми збираємо факти, ми їх аналізуємо, ми інформуємо українську та міжнародну громадськість про ці факти, ми здійснюємо випуск періодичних бюлетенів, хроніки політичних переслідувань, складаємо список жертв політичних переслідувань і намагаємося класифікувати їх за відповідною класифікацією, надаємо безкоштовну правову допомогу особам, яких переслідують за їх політичні переконання», - сказав він.

Крім того, за словами В.ЯВОРСЬКОГО, Комітет організовуватиме акції протесту й звернення до міжнародної спільноти з метою тиску на українську владу, щоб вона припинила переслідування тих чи інших осіб з політичних мотивів.

Також Комітет надаватиме сприяння громадянам щодо розгляду їхніх справ у Європейському суду з прав людини.

В.ЯВОРСЬКИЙ повідомив, що восени в Україні відбудеться міжнародний круглий стіл за участю правозахисників з країн Східної Європи, учасники якого обговорюватимуть питання політичних переслідувань.

У свою чергу, правозахисник Василь ОВСІЄНКО не виключив, що нинішня влада може проводити репресії проти правозахисників. «Я побоююся, що репресії проти правозахисників обов`язково будуть. В якій формі це виражатиметься - залежить від фантазії нинішнього керівництва», - сказав він.