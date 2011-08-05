Карпачова просить Януковича не чіпати військовий санаторій

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА просить Президента Віктора ЯНУКОВИЧА припинити реорганізацію державного підприємства Міністерства оборони України «Сакський центральний військовий клінічний санаторій імені Миколи Пирогова».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Омбудсмана.

Як зазначається у повідомленні, до Н.КАРПАЧОВОЇ звернулись понад 800 представників трудового колективу військового санаторію щодо захисту конституційного права на працю. Зокрема, вони стурбовані наказом міністра оборони України від 15 липня 2011 року про реорганізацію цього медичного закладу шляхом приєднання до державного підприємства Міноборони „Укрвійськкурорт”, де працюють 30 осіб, з передачею основних фондів, оборотних коштів, інших матеріальних та нематеріальних цінностей.

“По суті йдеться про ліквідацію унікального, єдиного на теренах колишнього Радянського Союзу санаторію, де щороку успішно лікують тяжкі хвороби хребта, опорно-рухового апарату та нервової системи 16 тисяч недужих, у тому числі інвалідів-візочників із наслідками травм головного й спинного мозку, а також проводять понад дві тисячі хірургічних операцій”, - наголошується у повідомленні.

Н.КАРПАЧОВА разом з головою парламентського Комітету з питань охорони здоров`я Тетяною БАХТЄЄВОЮ відвідали Сакський центральний військовий клінічний санаторій, зустрілись з трудовим колективом і пацієнтами зазначеного закладу. З’ясувавши обставини, що пов’язані з його перепідпорядкуванням, Уповноважений з прав людини заявила: “Викликає сумнів доцільність та правомірність реорганізації, яка реально загрожує не лише порушенню права згуртованого колективу блискучих професіоналів на працю, а й численних інвалідів – на охорону здоров’я”.

У зв’язку з цим, Омбудсман звернулась з відповідним поданням до Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних сил України В.ЯНУКОВИЧА, вимагаючи зупинити реорганізацію санаторію.