Базовий семінар Міжнародної Школи Прав Людини

Міжнародний Молодіжний Правозахисний Рух (МПР) і Міжнародна Школа Прав Людини і Громадянських Дій оголошують набір на участь в освітньому проекті для правозахисників-початківців і громадських активістів «Базовий семінар Школи».

«Базовий семінар Школи» - це можливість для молодих активістів громадських організацій, молодих журналістів і представників державних органів з роботи з молоддю отримати базові знання з прав людини та молодіжним дій із захисту прав людини.

На семінарі ви зможете почути відповіді на такі питання:

- Права людини: філософська концепція чи система правових норм?

- Навіщо потрібні Права Людини?

- Чим порушення прав людини відрізняються від будь-якої несправедливості?

- Хто має слідкувати за дотриманням Прав Людини?

- Права людини і політика: у чому схожість і відмінності?

- Як можна і потрібно захищати Права Людини?

Семінар відбудеться 21 серпня в Києві. Робоча мова семінару - російська. Випускники семінару зможуть взяти участь у різних освітніх заходах просунутого рівня Міжнародної Школи Прав Людини та Громадянських Дій.

Ведучий семінару - Андрій Юров (Почесний президент Міжнародного Молодіжного Правозахисного Руху, тренер Ради Європи, директор стратегічного розвитку Московської Гельсінської Групи).

Умови участі:

Участь у Школі безкоштовна. Учасники освітніх заходів забезпечуються харчуванням. Оплата проїзду та проживання учасникам можлива за домовленістю з організаторами.

Для участі в семінарі необхідно заповнити анкету на сайті (попередньо слід пройти реєстрацію) до 16 серпня 2011р.

Додаткова інформація:

Тел: +38067 546 49 96

e-mail: admin.ua@inthrschool.org

Джерело: Молодіжний Правозахисний Рух-Україна