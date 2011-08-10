Правозахисники: не лише Тимошенко потерпає від диму в камері

Вінницька правозахисна група заявляє, що фактичне примушування осіб, взятих під варту, до «пасивного паління» є грубим порушенням прав людини.

Про це УНІАН повідомили у Вінницькій правозахисній групі, коментуючискаргу родичів колишнього прем‘єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на те, що остання змушена перебувати у камері СІЗО разом з іншою засудженою, яка палить у житловому приміщенні (камері).

Вінницька правозахисна група зазначає, що незалежно від того, хто зазнає примушування до «пасивного паління» – колишній високопосадовець, державний діяч, чи пересічний в‘язень - держава зобов‘язана однаковою мірою дбати про збереження здоров‘я осіб, які перебувають під її повним контролем і знаходяться під час ув‘язнення у повній залежності від держави. «Жодні аргументи щодо перенаселеності в‘язничної системи, складних економічних умов тощо не повинні прийматися до уваги, коли йдеться про здоров‘я людини», - наголошують правозахисники.

Вінницька правозахисна група нагадує, що питання примусового «пасивного паління» в пенітенціарній системі неодноразово ставали предметом розгляду Європейського Суду з прав людини. Так, за даними правозахисників, у нещодавньому рішенні у справі «Флореа проти Румунії» суд встановив що тривале перебування арештованого у приміщенні з іншими в‘язнями, які створювали для нього ситуацію «пасивного паління» було жорстоким поводженням і становило порушення Ст.3 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Аналогічну позицію зайняв Європейський суд і у справі «Трєпашкін проти Росії №2», проте справедливо буде зазначити, що заявник в цій справі страждав на бронхіальну астму.

Крім жорстокого поводження примушення ув‘язнених до «пасивного паління» може, на думку правозахисників, становити і загрозу порушення права на безпечне довкілля, яке є похідним від прав людини, визначених приписами Ст.8 Євроконвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Хоча таке право людини, як право на здоров‘я окремо не захищається Євроконвецією, проте воно захищається Конституцією та законами України, відтак Державна пенітенціарна служба повинна забезпечити дотримання цього права щодо усіх ув‘язнених, нагадала правозахисники.

Вінницька правозахисна група також повідомляє, що регулярно отримує скарги українських ув‘язнених та засуджених на примус до «пасивного паління». Тому правозахисники сподіваються, що завдяки великій суспільній увазі до обставин та умов ув‘язнення Ю.ТИМОШЕНКО можна буде невідкладно розпочати реальні кроки, спрямовані на припинення практики «пасивного паління», яке становить очевидну та серйозну небезпеку правам кожного, хто зазнає такого поводження.