Юрій Павленко відповідатиме у президента Януковича за дітей

В Україні створено посаду уповноваженого з прав дитини – в адміністрації президента. Тепер за дотримання прав дитини відповідатиме колишній міністр в урядах Ющенка і Тимошенко, депутат-нашоукраїнець Юрій Павленко.



Віктор Янукович започаткував нову посаду уповноваженого президента з прав дитини і призначив на неї Юрія Павленка. В адміністрації президента створено Управління забезпечення діяльності уповноваженого. 36-річний Павленко був наймолодшим міністром спорту та молоді, він обіймав цю посаду спочатку в уряді Ющенка, а потім в обох урядах Тимошенко.

Спробу включення окремих представників опозиції до системи правлячої влади політолог Олексій Гарань не вважає чимось зовсім новим. У цьому зв`язку експерт пригадав екс-лідера «Пори» Владислава Каськіва, який приєднався до команди президента Януковича, коли очолив новоутворене Держагентство з інвестицій та національних проектів.

Гарань вважає, що очікувати від опозиціонерів позитивних зрушень у системі влади не варто. Здебільшого це ті люди, що й в опозиції не користувались особливо великим впливом, зауважує політолог: «Павленко ніколи не був у перших шеренгах опозиціонерів, а Каськів лідером опозиції перестав бути ще за часів помаранчевої влади, тож той перехід не викликав багато здивувань».

В будь-якому разі, це не схоже на «зачистку» лав опозиції, як може здатися декому зі спостерігачів, каже доктор політичних наук, професор Ірина Кресіна. На її думку, Юрій Павленко добре знає свою справу, не мав великих проколів, працюючи міністром, тож його кандидатура є цілком адекватною новоутвореній посаді. Професор нагадує, що потреба у запровадженні окремого інституту спецуповноваженого з прав дітей давно дискутується, й це полегшить роботу Уповноваженого з прав людини Ніни Карпачової.

Голова «Жіночого консорціуму України» Марія Алексеєнко в інтерв’ю DW сказала, що створення спецпідрозділу з прав дитини підсилить увагу адміністрації президента до питань, пов’язаних із захистом прав дитини. Проте, на її думку, є кілька пересторог, на які слід звернути увагу: «Цей орган не відповідає міжнародним стандартам про уповноважених з прав людини (Паризьким принципам) – не зрозуміло, яким чином забезпечуватиметься незалежність дій Уповноваженого з прав дитини в рамках адміністрації президента».

Павленко заявив - буде продовжувати політику, яку проводив з 2005 по 2010 рік. І це в експертки викликає найбільше запитань, оскільки пріоритетом тоді був не захист прав всіх без виключення дітей, а вузький підхід, що фокусувався на покращенні становища дітей сиріт та дітей, позбавлених опіки. «Безперечно, ці діти потребують спеціального захисту. Але такого ж захисту потребують діти, що у конфлікті з законом; діти-біженці; «діти-вулиці»; діти, хворі на ВІЛ-СНІД, діти, які зазнають насильства»,- наголошує правозахисниця Марія Алексеєнко.

Німецька хвиля