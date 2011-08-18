Експерт: суддя Кірєєв перебуває на випробному терміні

Данський експерт Мікаель ЛІНГБО відзначає численні порушення у розслідуванні та судовому розгляді справи проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яку звинувачують у перевищенні повноважень під час підписання газових угод з Росією у 2009 році.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Перш за все, М.ЛІНГБО сумнівається у незалежності суддів, які розглядають справи проти лідерів опозиції. Він зазначає, що після судової реформи, ініційованою В.ЯНУКОВИЧЕМ, Генеральна прокуратура, в якій домінують люди Президента, має можливість за бажанням чинити тиск на суддів. Генеральний прокурор та двоє його заступників входять до складу Вищої ради юстиції і таким чином можуть звільняти суддів або притягати їх до дисциплінарної відповідальності. Минулого року прокуратурою було порушено проти суддів 600 справ про дисциплінарні стягнення; її вплив майже "безмежний" і мало відрізняється від впливу прокуратури в радянські часи, констатував данський експерт.

М.ЛІНГБО вказує, що це особливо стосується молодого судді Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА, який розглядає справу Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки він все ще перебуває на передбаченому в Україні п’ятирічному випробному терміні, і тому парламент (в якому також домінують прихильники В.ЯНУКОВИЧА) все ще може його звільнити.

Загалом, експерт констатує, що процеси проти українських опозиційних політиків ведуться «молодими, недосвідченими та вразливими» суддями, що викликає питання про можливі маніпуляції з довільним комп’ютеризованим розподілом справ між суддями.

У будь-якому випадку, на себе звертає увагу той факт, що молодий суддя Р.КІРЄЄВ був переведений до Києва указом В.ЯНУКОВИЧА лише у квітні цього року, і що Печерський районний суд Києва, в якому розглядається справа Ю.ТИМОШЕНКО, не захотів надати записи про розподіл її справи саме Р.КІРЄЄВУ. Все це, робить висновок М.ЛІНГБО, викликає підозри, що "процедуру довільного комп’ютеризованого розподілу" справ у випадку процесів проти українських опозиційних політиків "не було дотримано".

М.ЛІНГБО є досвідченим практиком. У Данії він працював прокурором, очолював регіональну поліцію, був заступником голови служби безпеки. Він також працював від ЄС в Албанії, Судані, Іраку та Південній Африці.

М.ЛІНГБО займається дослідженням справи Ю.ТИМОШЕНКО та ще трьох справ проти членів її колишнього уряду з початку цього року