Справа Політковської: у Росії хочуть призначити замовників і виконавців?

Раніше генпрокурор казав, що замовником є Борис Березовський. Але він безперечно мав бути пов`язаний із спецслужбами і політичною владою...

Справа убитої в 2006 році Ганни Політковської ось-ось нібито буде розкрита, заявляє російська влада. У Слідчому комітеті (СК) РФ повідомили, що ім`я ймовірного замовника вбивства журналістки знають, а організатор злочину взятий під варту.

На фінішну пряму слідство вийшло саме напередодні виборів до Держдуми Росії (вони відбудуться вже наприкінці цього року, 4 грудня). Якщо крапку в резонансній справі Політковської поставлять, партія влади вкотре зможе рапортувати про свою ефективність перед виборцями.

Проте багато російських експертів і правозахисники сумніваються, що реальних вбивць Політковської справді покарають, а сама справа про вбивство буде розкрита до кінця.

В організації вбивства звинувачують Дмитра Павлюченкова. Колишній підполковник міліції, який раніше проходив у справі Політковської як свідок, віднедавна став головним обвинуваченим. На два найближчі місяці його посадили до СІЗО. Слідство встановило, що Павлюченков нібито одержав замовлення на організацію вбивства Політковської і створив злочинну групу, до якої ввійшли троє братів Махмудових та інші особи. Потім Павлюченков, бувши на той час начальником відділення 4-го відділу оперативно-пошукового управління ГУВС Москви, доручив своїм підлеглим спостереження за журналісткою, а сам придбав зброю, розробив план і визначив роль кожного із співучасників.

За словами представника СК Володимира Маркіна, слідство також має в своєму розпорядженні дані про ймовірного замовника вбивства Політковської, але з оприлюдненням цієї інформації поки вирішили почекати.

В «Новой газете», де до останніх днів життя працювала Ганна Політковська, заявою про вихід на замовника розчаровані. Головний редактор видання Дмитро Муратов такий вислів вважає «легковажним». А швидкість, з якою, ледь затримавши організатора злочину, почали говорити про замовника, його насторожує.

- Чи немає тут приурочення до якоїсь дати, п`ятих роковин загибелі Ганни Політковської? Мені як людині, інформованій у цій справі, і співробітникам газети, які займаються цією справою, нічого не відомо про ситуацію із замовником. Просто я знаю, чим закінчуються такі гучні заяви. Заява про замовника не навіює мені ентузіазму, мені здається, що тут ми не будемо позбавлені певних політично мотивованих дій, - сказав Муратов журналістам.

Як відомо, одразу після вбивства оглядача «Новой газеты» Ганни Політковської генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що замовником злочину, ймовірно, є Борис Березовський. Але з часом про цю версію згадували дедалі рідше. Сьогодні висунення звинувачення Павлюченкову в організації вбивства журналістки головний редактор «Новой газеты» все-таки вважає успіхом слідства. Хоча про те, що його давно треба було взяти, журналісти казали набагато раніше слідства. Зокрема, про це нагадує правозахисник Лев Пономарьов.

- Було очевидно, що він щільніше пов`язаний з цим процесом... Були в справі обставини, які на це вказували, але, проте, слідчим не дозволяли це зробити, - сказав він у коментарі УНІАН.

У цьому контексті перший віце-президент Центру політичних технологій Олексій Макаркін зазначає одну обставину, а саме те, що свідок у справі раптом виявився звинуваченим, як це сталося з Павлюченковим.

- Це буває дуже рідко. Адже у такому разі може виникнути питання: чому слідство його використовувало і довіряло його свідченням? І тут з`ясувалося, що Павлюченков був не просто несумлінним свідком, але ще сам організував злочин. Зазвичай на таку роль номінуються фігури другорядні, роль яких невелика, з якими правосуддя може піти на угоду, - висловлює припущення політолог.

Хоч би як там, але про політичну складову розкриття справи сьогодні говорять багато. Воно і недивно: до виборів в Держдуму залишилися лічені місяці, і виборча кампанія скоро буде у розпалі. Але скептики нагадують, що рівно чотири роки тому, наприкінці літа 2007 року, генеральний прокурор Юрій Чайка вже оголошував про розкриття цього злочину. І тоді його заява теж прозвучала на старті думської кампанії. Це в розмові з кореспондентом УНІАН, зокрема, зауважує Ілля Барабанов, заступник головного редактора журналу New Times, одного з небагатьох опозиційних видань Росії.

- З одного боку, дуже важливо цю справу розкрити для престижу країни, правоохоронної системи, тим більше - на тлі реформ в МВС. З іншого - є політична складова. У мене ще за минулим процесом (над безпосередніми вбивцями Політковської. - Авт.) склалося відчуття, що у нас тупо не працює слідство. Суд провалився, і виявилось, що докази не зібрані, а обвинувачених відпустили (19 лютого 2009 року підсудні брати Ібрагім і Джабраїл Махмудови, а також екс-співробітник МВС Сергій Хаджикурбанов були повністю виправдані, і фігурантів справи звільнили з-під варти в залі суду. - Авт.). Але на час минулої виборчої кампанії в Держдуму було заявлено про успіхи і результати. Звичайно, говорити про те, що такого знову не вийде, і всі докази зібрані, не можна.

Журналіст вважає, що все це і сьогодні ставить під сумнів кваліфікацію слідчих. У будь-якому випадку, за словами Барабанова, не можна вважати злочин розкритим, поки не назвуть ім`я замовника.

Справді, смерть Ганни Політковської стала одним із символів проблем російської виконавчої влади. Справа тягнеться роками, але досі для широкої громадськості так і не зрозуміло, хто насправді винен у вбивстві опозиційної журналістки.

- Швидше за все, було ухвалене політичне рішення активніше просувати розслідування цієї справи, - сказав в коментарі УНІАН політолог Олексій Макаркін. - Гадаю, російська влада підштовхнула слідство, в тому числі й через позицію Заходу. Справа Політковської спливає в історію, але вона не забута. З моменту її вбивства сталося так багато подій у світі, що російська влада мала надію, що вона забудеться. Але вона не забута, і ім`я Політковської лунає, коли російські представники виїжджають за кордон і їх починають питати про судову систему.

До того ж, говорять, після обрання президентом Росії Дмитра Медведєва, саме судова систем була віднесена до сфери його інтересів і особливої відповідальності. І сьогодні виникає питання, а що, власне, зроблено? Саме тому заяви про успіхи в справі Політковської багато хто сприймає лише як спробу перед Заходом, який критикує все, що пов`язане з виборами в Росії, показати хоч якісь позитивні результати.

- Можу сказати точно, що за тієї політичної влади, яка зараз є в Росії, не буде названий реальний замовник. Адже він безперечно якимось чином повинен бути пов`язаний із спецслужбами і політичною владою або в Чечні, або в Росії, - сказав УНІАН Пономарьов.

Він також не виключає, що замовник вбивства Політковської може бути просто «призначений» слідством.

- Влада вже каже, що вийшли на замовника... Але виникає питання, навіщо говорити про те, що вони виходять на замовника? Це означає попереджати його. Незрозумілий витік, - говорить Пономарьов.

Сам обвинувачений Павлюченков винним себе не вважає. При цьому, хоч як дивно, рішення суду про своє затримання оскаржувати не буде. А враховуючи, що термін слідства у справі продовжений офіційно до грудня 2011 року, справа про вбивство Політковської має всі шанси бути «розкритою» в самісінький переддень виборів.

Роман Цимбалюк, Москва