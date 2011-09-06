8 вересня - 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Акція протесту проти запровадження в Україні внутрішніх біометричних паспортів». Прес-конференція проходитиме одночасно з масовим мітингом біля ВР України. В ході прес-конференції представники громадських організацій розкажуть про ті загрози для суспільства, які закладені в примусовій заміні внутрішніх паперових паспортів на біометричні: паспорти з вбудованими чіпами радіочастотної ідентифікації (RFID-чіп). Примусова заміна звичайних паспортів на біометричні передбачена в законопроекті №8507, який 5 липня 2011 року було прийнято в першому читанні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-236-41-80. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.