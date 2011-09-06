8 вересня - 12-00 - Відбудеться офіційне відкриття виставки «Голокост від куль: масові розстріли євреїв в Україні 1941-1944». Організатор - Фонд Віктора Пінчука у співпраці з «Меморіал Шоа», організацією «Яхад-Ін Унум» та посольствами Ізраїлю, США, Німеччини та Франції в рамках вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру. Виставка створена за матеріалами досліджень римсько-католицького священика з Франції отця Патріка Дебуа, який вивчав історію Голокосту в Україні. Виставка також містить результати досліджень провідних українських експертів.

В рамках заходу отець Дебуа представить свою книгу «Хранитель спогадів. Кривавими слідами Голокосту», вперше перекладену українською мовою («Український дім», Хрещатик, 2). Телефони: 044 494 11 48, 097 941 48 24.

Акредитація в online-режимі за посиланням: http://pinchukfund.org/ua/media/accreditation/4093/ до 24-00 6 вересня. Підтвердження акредитації чи її відхилення буде надіслано на вказаний e-mail до 16-00 7 вересня.