8 вересня - 12-30 - У Києві та 10 містах України біля навчальних закладів відбудеться всеукраїнська акція «Жовта картка українській міліції: друге попередження», ініційована активістами соціальної мережі Human rights activists in action та випускниками Освітньої програми «Розуміємо права людини». Акція спрямована на підвищення рівня обізнаності молоді в сфері захисту своїх прав при контакті з міліцією та привернення уваги громадськості та керівництва МВС до проблеми дотримання прав людини працівниками МВС України. Акція є частиною Всеукраїнської студентської інформаційно-освітньої програми встановлення контролю за діями МВС України. Телефон: +38 050 810 66 49, krasilnikova.jul@gmail.com.