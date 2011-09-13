Міжнародна правозахисна організація Article 19 закликала українські ЗМІ оприлюднити інформацію про їхніх власників. Відповідна заява організації розміщена на її сайті.

За результатами дослідження «Прозорість медіавласності офшорних компаній в Україні: проблеми та рішення» організація закликала всі ЗМІ та інформаційні агентства щорічно оприлюднювати інформацію про своїх власників.

Article 19 бачить два джерела недостатньої прозорості українських ЗМІ. По-перше, компанії - власники медіа не зобов`язані надавати інформацію про свого власника - фізичну особу. По-друге, більшість вітчизняних ЗМІ належать компаніям, зареєстрованим в офшорних зонах, в основному на Кіпрі.

Відзначається, що внаслідок цього українці не знають, хто фактично володіє медіа-компаніями, що, в свою чергу, не дозволяє їм сформувати думку з приводу інформації, яку ці ЗМІ поширюють.

«Без відкритості медіавласності неможливо буде зробити кроки для вирішення питання про надмірну концентрацію ЗМІ та сформувати думку про цінність інформації, поширюваної в ЗМІ», - сказала виконавчий директор організації Агнесс Калламард.

Крім того, в повідомленні наголошується, що всі офшорні компанії, які бажають створити або придбати ЗМІ, повинні нести відповідальність за надання відповідному національному органу сертифіката про їхніх власників, виданих органом реєстрації компанії в офшорній зоні.

«Телекритика»