Article 19 закликала українські ЗМІ оприлюднити інформацію про їхніх власників
Компанії повинні нести відповідальність
Міжнародна правозахисна організація Article 19 закликала українські ЗМІ оприлюднити інформацію про їхніх власників. Відповідна заява організації розміщена на її сайті.
За результатами дослідження «Прозорість медіавласності офшорних компаній в Україні: проблеми та рішення» організація закликала всі ЗМІ та інформаційні агентства щорічно оприлюднювати інформацію про своїх власників.
Article 19 бачить два джерела недостатньої прозорості українських ЗМІ. По-перше, компанії - власники медіа не зобов`язані надавати інформацію про свого власника - фізичну особу. По-друге, більшість вітчизняних ЗМІ належать компаніям, зареєстрованим в офшорних зонах, в основному на Кіпрі.
Відзначається, що внаслідок цього українці не знають, хто фактично володіє медіа-компаніями, що, в свою чергу, не дозволяє їм сформувати думку з приводу інформації, яку ці ЗМІ поширюють.
«Без відкритості медіавласності неможливо буде зробити кроки для вирішення питання про надмірну концентрацію ЗМІ та сформувати думку про цінність інформації, поширюваної в ЗМІ», - сказала виконавчий директор організації Агнесс Калламард.
Крім того, в повідомленні наголошується, що всі офшорні компанії, які бажають створити або придбати ЗМІ, повинні нести відповідальність за надання відповідному національному органу сертифіката про їхніх власників, виданих органом реєстрації компанії в офшорній зоні.