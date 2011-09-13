Двом київським міліціонерам «світить» 10 років

Прокуратурою Святошинського району Києва направлено до суду кримінальну справу стосовно двох працівників міліції, які обвинувачуються у перевищенні службових повноважень, нанесенні тяжких тілесних ушкоджень громадянину та у службовому підробленні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, досудовим слідством встановлено, що 24 квітня двоє дільничних інспекторів міліції Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві здійснили незаконне затримання і доставлення потерпілого до дільничного пункту міліції, де завдали йому тілесних ушкоджень.

В результаті отримання тяжких тілесних ушкоджень потерпілий не міг рухатися самостійно та залишився поблизу дільничного пункту міліції, до якого викликали «швидку» перехожі. Після медичного огляду постраждалий був госпіталізований.

Щоб уникнути відповідальності, міліціонери склали протокол про вилучення у потерпілого речовини рослинного походження зеленого кольору, до якого також внесли неправдиві відомості про непокору працівникам міліції.

26 квітня правоохоронців було затримано та обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою.

Справу порушено за ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 121 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Санкціями вказаних статей передбачено максимальне покарання до 10 років позбавлення волі.