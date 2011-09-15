На українському кордоні іноземців змусять вивернути кишені

Іноземців попросять пред’являти гроші при в’їзді до України, пише журналWeeklyUA.

За інформацією видання, з 10 вересня набула чинності постанова уряду про нові правила оформлення віз для іноземців, що в’їжджають до України та їдуть через її територію транзитом.

Замість 15 типів віз (службової, ділової, для учених, студентів, місіонерів, туристів, провідників міжнародних поїздів, гастербайтерів і т.д.), залишиться лише три — транзитна, короткострокова (до 90 днів) і довгострокова (більше ніж 90 днів). При цьому суми візових зборів з іноземців збільшуються в 1,5–2 рази.

На сьогодні без візи до України на термін не більш як 90 днів можуть в’їхати громадяни всіх колишніх радянських республік, окрім Туркменістану, а також громадяни США, Канади, Японії і європейських країн, окрім Болгарії. Американська торговельна палата в Україні вже висловила свою заклопотаність новими правилами. Зокрема, членів палати, в основному іноземців з менеджменту українських представництв компаній, хвилює, що буде з тими, у кого вже є віза на момент набрання чинності постановою Кабміну. Також їх не влаштовує вимога документально підтвердити своє фінансове становище при поїздці до України — чи достатньо у іноземця грошей на час перебування в нашій країні та повернення до себе додому, або чи є у нього законні джерела заробітку на території України.

Проте, всі ці вимоги відповідають стандартам ЄС, і в Європі ці правила у тих самих компаній заперечень чомусь не викликають, відзначають WeeklyUA.