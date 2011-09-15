"Беркут" забрав у продавців футболки «Спасибо жителям Донбасса»

На Майдані Незалежності в Києві, біля Головпоштамту, співробітники спецпідрозділу міліції «Беркут» вилучили у продавців футболки з написами «Спасибо жителям Донбасса» і «Кровосиси».

Як передає кореспондент УНІАН, вилучення відбулося близько 18.15.

Співробітники «Беркута» акуратно оточили місце продажу, відтіснивши покупців, потім забрали коробки з футболками і відвезли їх у службовому автобусі. Автобус від`їжджав від Головпоштамту під прикриттям бійців спецпідрозділу.

Буквально за кілька хвилин після того, як одна партія футболок була вилучена, продавці почали продаж наступної.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня працівники київського УБОЗ провели обшук в офісі столичної компанії Prostoprint з виробництва футболок з різними написами.

За інформацією Центру зв`язків із громадськістю ГУ МВС України у м. Києві, «в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за підробку сувенірної продукції до Євро-2012, працівники столичного УБОЗ в офісі компанії Prostoprint проводили відповідні слідчі дії».

У ЦЗГ відзначили, що зазначені дії міліції «жодним чином не пов`язані з випуском цією організацією футболок із написом, який згадувався в публікаціях в інтернет-мережі».

Деякі інтернет-видання, а також футбольні фанати, пов`язували обшук у компанії з випуском нею футболок із написом «Спасибо жителям Донбасса...».

Сьогодні, 15 вересня, громадський рух "Спільна Справа" заявив, що близько 16.00 до офісу руху зателефонували з Головного управління МВС у м. Києві з погрозами, що за продаж футболок "Спасибо жителям Донбасса", який планується почати сьогодні о 18.00 на Майдані Незалежності, організаторів буде притягнуто до відповідальності.