19 вересня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Мобілізація на проведення Всеукраїнського Референдуму за права людини». Питання: Прийняття на Всеукраїнському Референдумі змін і доповнень до ст.ст. 36, 71, 93, 131, 150 і 154 Конституції України; Надати право громадянам України: самовисуватися до органів державної влади та місцевого самоврядування без політичної партії; законодавчої ініціативи за умови збору 100 000 підписів виборців; подавати до Конституційного Суду України конституційну скаргу; обирати частину членів Вищої Ради Юстиції; ініціювати проведення партійного референдуму; особисто голосувати за кандидатів внесених до виборчих списків політичних партій України. Учасники: Оксана Чубко, Олег Ананченко, Володимир Тимофієв, Юрій Андрєєв, Олександр Лалак, Дмитро Голубов, Владислав Савчук (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.