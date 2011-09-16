У Європі придумали, як відвадити українців від Суду з прав людини

Голова Венеціанської комісії Ради Європи Джанні БУКІККІО вважає, що громадянам України необхідно надати право звертатися до Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Венеціанської комісії заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Я сподіваюсь, що у правову систему України можна втілити, запровадити конституційне звернення з боку окремих громадян. Це поліпшить захист прав людини для всіх українських громадян», - сказав Д.БУКІККІО.

З іншого боку, на його думку, надання українцям права звертатися до Конституційного Суду України сприятиме зменшенню навантаження на Європейський суд з прав людини.

«Загалом кажучи, я хотів би бачити кращу співпрацю, взаємодію між політичними силами для того, щоб зміцнити демократичні установи», - підкреслив голова Венеціанської комісії.

Проте сьогодні журналістам не надали можливості поставити питання Д.БУКІККІО, мотивуючи тим, що це не передбачено програмою його перебування та участі у Міжнародній конференції «Захист прав людини органами конституційної юстиції: можливості і проблеми індивідуального доступу», присвячений 15-й річниці Конституційного Суду України.

Крім того, журналістів також не допустили до зали, де проходить конференція, крім операторів телеканалів. Під час виступу голови Венеціанської комісії на конференції також вимкнули переклад для журналістів. Організатори конференції пояснили це технічними проблемами, хоча в конференц-залі переклад забезпечувався для всіх учасників конференції.

Довідка УНІАН. Згідно з Конституцією України, КС може розглядати звернення: Президента України; не менш як сорока п`яти народних депутатів України; Верховного Суду України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим; а також Кабінету міністрів України.