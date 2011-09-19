Венеціанська комісія: Без згоди опозиції міняти виборчий закон не можна

У Венеціанській комісії Ради Європи закликають українську владу до діалогу з опозицією. Консенсус щодо виборчих правил гри – основа демократичного ладу, наголосив в інтерв’ю Deutsche Welle секретар комісії Томас МАРКЕРТ.

Відсутність діалогу між опозиційними та провладними політичними силами у парламенті щодо нового виборчого закону, ухвалення якого очікується вже цього року, викликає тривогу в експертів Ради Європи. «Будь-який виборчий закон має гарантувати рівні шанси для всіх політичних сил. Його метою не може бути збереження при владі певної партії. Тому консенсус влади і опозиції при внесенні змін до виборчого законодавства є важливою демократичною традицією в Європі», - наголосив Т.МАРКЕРТ.

Представник експертної комісії при Раді Європи поділяє побоювання опозиції, що заплановане повернення до змішаної виборчої системи, згідно з якою половина депутатів обиратиметься за партійними списками, половина – у мажоритарних округах, може сприяти викривленню результатів виборів на користь провладних сил. «Загалом не нашій комісії вирішувати, якою саме бути виборчій системі – у країнах Європи діють багато різних систем. Однак ми не можемо не нагадати нашим партнерам у Києві про негативний досвід, який країна мала зі змішаною системою, до якої планують повернутися», - зауважує Т.МАРКЕРТ. За його словами, Венеціанська комісія раніше вже оприлюднювала висновки, згідно з якими вибори у мажоритарних округах оберталися масовим застосуванням «адміністративного ресурсу» з боку провладних сил. Крім того, нагадує Т.МАРКЕРТ, більшість «незалежних кандидатів» у результаті поповнювали провладну більшість у парламенті, у результаті чого влада цементувала контроль над парламентом.

Найбільш суперечливі позиції у законопроекті про вибори народних депутатів, який у червні було відправлено на експертизу до Венеціанської комісії, представники цього експертного органу обговорять з українськими законодавцями під час свого візиту до Києва 22-23 вересня. Раніше Президент Віктор ЯНУКОВИЧ наголошував, що домагатиметься від парламентаріїв врахування зауважень Венеціанської комісії.

Т.МАРКЕРТ зазначив, що під час візиту до Києва представники комісії планують обговорити питання змін до виборчого законодавства як з представниками різних політичних сил, так і з представниками неурядових організацій. Остаточний вердикт щодо українського виборчого закону Венеціанська комісія планує винести у середині жовтня.

Нагадаємо, у попередніх висновках щодо запланованих змін до виборчого законодавства Венеціанська комісія висловила декілька принципових зауважень, які будуть обговорюватися під час зустрічей у Києві. Йдеться, зокрема, про норму, згідно з якою в Україні до виборів можуть не допустити осіб, які мають судимість. «Ця норма видається неадекватною. Зазвичай такі обмеження висувають лише щодо осіб, які скоїли тяжкі злочини. І обмеження щодо представницького мандату мають бути частиною судового вироку, винесеного особі за тяжкий злочин. Тут цього не передбачено – йдеться просто про «судимість», - зауважує Т.МАКЕРТ. Крім того, за словами секретаря Венеціанської комісії, експерти планують обговорити суперечливі питання, які стосуються визначення меж виборчих округів і дільниць, забезпечення прозорості фінансування виборчої кампанії, а також вільної роботи представників ЗМІ на виборах.

Раніше Венеціанська комісія та Парламентська Асамблея Ради Європи рекомендували Україні вибори за пропорційною системою за «відкритими» загальнонаціональними списками, або за регіональними партійними списками. На думку експертів Ради Європи, регіональні списки роблять відбір партійних кандидатів більш прозорим, виборці віддають голоси за політиків зі свого регіону, яким вони довіряють.