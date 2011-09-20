Зваричу дали 10 років з конфіскацією

Колишнього голову Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабарів в особливо великих розмірах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний вирок сьогодні оголосив головуючий в судовому процесі суддя Оболонського райсуду Києва Владислав ДЕВ’ЯТКО.

За рішенням суду, І.ЗВАРИЧ також позбавлений права обіймати посаду судді та посади, пов’язані з організаційно-виконавчими функціями в державних установах, протягом 3 років.

Іншого суддю цього суду В’ячеслава ЛЮБОШЕВСЬКОГО, який виступав посередником в отриманні І.ЗВАРИЧЕМ хабарів, засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посаду судді та посади, пов’язані з організаційно-виконавчими функціями в державних установах, протягом 2-х років.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 15 діб.

При цьому суд, не виключаючи, що В.ЛЮБОШЕВСЬКИЙ до моменту набрання вироком чинності може ухилитися від виконання рішення, на місці постановив змінити йому міру запобіжного заходу з підписки про невиїзд на тримання під вартою. Суд зобов’язав працівників конвойного полку міліції виконати це рішення в залі суду.

Таким чином, обох підсудних визнано винними в скоєнні злочинів. Під час судового слідства в діях, зокрема, І.ЗВАРИЧА не було встановлено пом’якшуючих обставин. І.ЗВАРИЧ не визнав себе винним в отриманні хабарів. Судом його дії були визнані як такі, що скоєні посадовою особою протягом певного періоду часу неодноразово.

У той же час, суд врахував, що В.ЛЮБОШЕВСЬКИЙ співпрацював зі слідством і тому дійшов висновку обрати для нього більш м’яку міру покарання.

Як зазначається у вироку, І.ЗВАРИЧ використовував своє службове становище для умисного втручання в діяльність підлеглих йому суддів з метою перешкодити здійсненню ними правосуддя заради власних корисних інтересів.

Крім того суд взяв до уваги свідчення свідків, які визнані логічними та послідовними.

Разом з тим, колегія суддів дійшла висновку, що всупереч заявам І.ЗВАРИЧА апеляційний суд Чернівецької області в законний спосіб надав дозвіл відповідним підрозділам правоохоронних органів на здійснення спостереження, прослуховування телефонних розмов, в тому числі з застосування спеціальних технічних засобів в його службовому кабінеті, в громадських місцях та у здійсненні обшуків за місцем проживання.

Отже, як зазначається у вироку, в ході судового засідання заяви І.ЗВАРИЧА про порушення його прав підтвердження не знайшли.

Також суд не взяв до уваги, виносячи вирок, заяву І.ЗВАРИЧА, що в матеріалах справи відсутні окремі документи чи копії документів, оскільки під час ознайомлення І.ЗВАРИЧА із справою частина матеріалів та доказів була ним пошкоджена або знищена, у зв’язку з чим порушена окрема кримінальна справа.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що І.ЗВАРИЧА та В.ЛЮБОШЕВСЬКОМУ необхідно обрати покарання у вигляді позбавлення волі, оскільки їхнє виправлення неможливе без ізоляції від суспільства.

Також суд вирішив вилучені у І.ЗВАРИЧА в якості речових доказів гроші і кошти направити у дохід держави.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу стосовно І.ЗВАРИЧА було порушено в грудні 2008 року - він підозрювався в одержанні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.ЗВАРИЧ переховувався, але був затриманий у березні 2009 року.