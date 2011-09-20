У Лук’янівському СІЗО померла 28-річна ув’язнена

У Лук`янівському СІЗО Києва кілька днів тому через ненадання медичної допомоги померла 28-річна ув’язнена Олександра Робейко.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, цей факт омбудсмен України Ніна КАРПАЧОВА навела в якості прикладу під час обговорення з Комісаром Ради Європи з прав людини Томасом ХАММАРБЕРГОМ теми щодо застосування арешту до вироку суду.

"Відмова правоохоронців та суддів у звільненні з-під варти тяжкохворих ув’язнених та ненадання їм дозволу на лікування в установах Міністерства охорони здоров’я України іноді призводить до смертельних наслідків, як це сталося кілька днів тому з 28-річною ув’язненою Лук’янівського СІЗО Олександрою Робейко", - цитує прес-служба Уповноваженого ВР слова Н.КАРПАЧОВОЇ.

Водночас прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини не повідомляє жодних подробиць цього випадку.

Натомість у Державній пенітенціарній службі поки ще не підтвердили факт смерті 28-річної ув`язненої.