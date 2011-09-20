У ДПС заявляють, що ув’язнена Лук’янівського СІЗО померла в лікарні

28-річна ув’язнена Лук’янівського СІЗО Олександра Робейко померла в Київській міській клінічній лікарні №9.

Про це УНІАН повідомив представник прес-служби Державної пенітенціарної служби (ДПС) України Ігор АНДРУШКО.

"О.Робейко 12 вересня була доставлена каретою швидкої допомоги в Київську міську лікарню № 9, а 15 вересня була констатована її смерть", - сказав І.АНДРУШКО.

За його словами, ув’язнена поступила в лікарню з діагнозом хронічна полінаркоманія, гепатит, двосторонній туберкульоз, ВІЛ-інфекція.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 вересня прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини повідомила про факт смерті в Лук’янівському СІЗО внаслідок ненадання медичної допомоги 28-річної ув’язненої Олександри Робейко.

Цей факт омбудсмен України Ніна КАРПАЧОВА навела як приклад під час обговорення з Комісаром Ради Європи з прав людини Томасом ХАММАРБЕРГОМ теми про застосування арешту до вироку суду.

"Відмова вартових порядку і суддів у звільненні з-під варти тяжкохворих ув’язнених і ненадання їм дозволу на лікування в установах Міністерства охорони здоров`я України іноді приводить до смертельних наслідків, як це сталося кілька днів тому з 28-річною ув’язненою Лук’янівського СІЗО Олександрою Робейко", - цитувала прес-служба Уповноваженого ВР слова Н.КАРПАЧОВОЇ.

У той же час прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України не повідомляла ніяких подробиць даного інциденту.