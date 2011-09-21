Тренінг "Співпраця неурядових організацій і парламенту"

Вестмінстерський консорціум і Лабораторія законодавчих ініціатив оголошують конкурс для українських неурядових організацій на участь у тренінгу "Співпраця неурядових організацій і парламенту".

До участі у конкурсному відборі запрошують представників вітчизняної громадськості, що спеціалізуються на захисті прав людини, а також мають досвід та амбіції співпраці з Верховною Радою України.

Кожна організація має бути представлена двома особами. Тренінг відбудеться у Києві у другій половині жовтня 2011 року. Витрати на проїзд і проживання учасників покриватимуться організаторами. Орієнтовна кількість учасників – 16 осіб.

Метою тренінгу є опанування українськими неурядовими організаціями знань, умінь і навичок підготовки доказової бази для комітетів Верховної Ради України, а також донесення позиції громадськості до парламенту. Учасники тренінгу матимуть можливість пройти курс навчання, а також апробувати набуті знання шляхом підготовки звітів для Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин і їх презентації під час комітетських слухань.

Тренінг складатиметься з двох частин:



Перша навчальна частина тренінгу (3 дні) відбудеться 18-20 жовтня 2011 року. Під час навчання учасники матимуть можливість:

- ознайомитися з формами та стратегіями роботи з парламентом і парламентськими комітетами;

- опанувати практичні рекомендації щодо роботи з комітетами (збір доказів, підготовка звітів, презентація доказової бази);

- вивчити українські та зарубіжні приклади ефективної співпраці громадських організацій і парламентських комітетів;

- апробувати набуті знання під час інтерактивних завдань.

Після завершення дводенного навчання протягом тижня учасники будуть використають набуті знання, вміння та навички під час роботи над конкретними питаннями, які цікавлять їх та їхні організації.

Друга частина тренінгу (1 день) відбудеться протягом останнього тижня жовтня 2011 року. В ході останнього тренінгового дня учасники матимуть можливість презентувати, а також обговорити їхні напрацювання по конкретних питаннях з колегами та тренерами. Результатом другої частини тренінгу мають стати готові звіти, які будуть представлені для Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, а також їх презентації їх під час комітетських слухань.

Для участі у конкурсі необхідно заповнити аплікаційну форму та надіслати її на електронну адресу Helen@laboratory.kiev.ua до 26 вересня 2011 року (понеділок); тема листа – Тренінг «Співпраця НУО та Парламенту». За більш детальною інформацією звертайтеся за вказаною електронною адресою або за телефоном +38(044) 531 37 68, контактна особа – Олена Чебаненко.

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