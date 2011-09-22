Суди проти опозиції в Україні суперечать словам про демократію

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це єврокомісар заявив сьогодні, виступаючи на конференції «20 років незалежності України: виклики майбутнього».

«Вони мають переконати нас у тому, що Україна серйозна у питаннях демократії, верховенства права і в питаннях підписання угоди про асоціацію», - сказав комісар.

С.ФЮЛЕ наголосив, що асоціація припускає, зокрема, політичні зобов`язання демократії і поваги до прав людини, які Україна узяла на себе самостійно, зокрема у рамках участі у таких міжнародних організаціях, як Рада Європи.

«Викликає занепокоєння, що багато опозиційних політиків зараз знаходяться в судах, при цьому експерти у галузі законодавства говорять також про проблеми зі змістом звинувачень», - сказав С.ФЮЛЕ.

Комісар підкреслив, що процеси проти політичної опозиції в Україні мають вигляд політично мотивованих.

При цьому він закликав владу України змінити ситуацію у найближчий час.

Комісар також відзначив у цьому контексті необхідність всебічної реформи судової системи, і заявив про готовність ЄС і далі підтримувати Україну у цьому процесі.

Він також висловив думку про те, що українська влада зрозуміла всю серйозність ситуації і переконаність у тому, що Україна зможе чітко продемонструвати, що демократичні цінності лежать в основі її європейського вибору.