ВР відмовилася скасувати перевірку ЗМІ під час виборів
13:43, 23 вересня 2011Права людини
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За закон не голосували КПУ та ПР
Верховна Рада України відмовилася ухвалити закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони проведення перевірок засобів масової інформації у період передвиборної агітації».
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували лише 125 народних депутатів з 356 зареєстрованих в сесійній залі.
Не голосували за ухвалення закону фракції КПУ та Партії регіонів.
Проект передбачав, що у період передвиборної агітації засіб масової інформації будь-якої форми власності не може бути об’єктом перевірки органами і посадовими особами, уповноваженими законами здійснювати державний нагляд (контроль) за такими господарюючими суб`єктами, за винятком деяких випадків.
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