82 журналісти загинули за 2011 рік

У 2011 році в усьому світі загинуло 82 журналістів, з посиланням на Міжнародний інститут преси пише Газета.Ru.

Як заявив голова організації Елісон Бетель МакКЕНЗІ, виступаючи на відкритті медіафоруму в Тайвані, найнебезпечнішою країною для журналістів цього року стала Мексика, яка бореться з наркозлочинністю. Там за цей час загинуло десять репортерів.

Друге місце займає Ірак, де загинуло вісім репортерів, третє – Пакистан (6 кореспондентів).

Також небезпечними для журналістів цього року виявилися такі регіони, як Близький Схід і Північна Африка, охоплені масовими протестами з вимогою зміни влади. У цих регіонах цього року загинуло 22 журналістів, тоді як рік тому це цифра не перевищувала восьми.

Крім того, як наголосила Е.МакКЕНЗІ, жорсткої політики щодо журналістів дотримуються М’янма, Китай і Північна Корея, де почастішали випадки переслідування і тортур репортерів.