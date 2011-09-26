Експерти: справа Тимошенко розкрила жахливий стан судової системи

Міжнародна неприбуткова організація зі сприяння правосуддю, захисту прав людини та належному управлінню Х`юманітад (Humanitad) оголосила, що судочинство в Україні є настільки недосконалим, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має негайно втрутитися з метою запобігання серйозних судових помилок та проведення реформи судової системи.

Про це йдеться у прес-релізі, розміщеному на сайті організації.

Заяву зробили члени делегації спостерігачів-юристів, які були присутні на судових слуханнях у справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та дослідили українські судові процедури.

«Ми маємо серйозні побоювання, що судові переслідування та судова система в Україні є настільки недосконалими, що судові слухання проти Юлії ТИМОШЕНКО та інших політичних підсудних, ймовірно, закінчаться жахливими судовими помилками», - сказав голова делегації спостерігачів Джері Прюс БУТІЛОВИЧ (адвокат, колишній головний прокурор Великої Британії (former senior crown prosecutor), спеціаліст з питань кримінології та захисту прав людини).

«Існують непереборні свідчення того, що Генеральна прокуратура має вплив на судову систему, а судова система не може бути незалежною та справедливою. Коли судді виконують свої обов‘язки об‘єктивно щодо підсудних, їх залякують та проти них висуваються звинувачення Генеральною прокуратурою. Це є несумісним з європейськими стандартами правосуддя. За таких обставин виконавча гілка влади зобов‘язана негайно вжити відповідних заходів, щоб запобігти серйозним судовим помилкам», - додав Дж.П.БУТІЛОВИЧ.

Перед оприлюдненням цієї заяви, 21 вересня 2011 року, Х`юманітад надіслав відкритого листа В.ЯНУКОВИЧУ.

Х`юманітад також звертає увагу на численні грубі процедурні порушення та порушення Європейської конвенції з прав людини під час слухань у Печерському райсуді Києва справи Ю.ТИМОШЕНКО, на яких головує суддя Родіон КІРЄЄВ.

Делегація спостерігачів Х`юманітад наголошує, що суди та прокуратура не є незалежними та неупередженими і наводить факти на підтвердження цього висновку.

Зокрема, вони зазначають, що процедура вибору суддів проводиться з порушенням як українського, так і міжнародного законодавства. Судді призначаються на початковий 5-річний термін. Щоб стати суддею на необмежений термін, вони мають затверджуватись парламентом, що робить їх вразливими до політичних оцінок та впливу. Суддя, який розглядає справу Ю.ТИМОШЕНКО, працює всього 2 роки з початкового 5-річного терміну. Комп’ютеризована система призначення суддів для розгляду справ також є відкритою для зловживань.

Також іноземні спостерігачі констатують, що українські суди дуже часто виносять рішення про застосування щодо підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – у 2010 році було задоволено 88% клопотань про арешт, що свідчить про надзвичайний вплив на суди з боку прокуратури.

Крім того, юристи Х`юманітад зазначають, що суди в Україні піддаються тиску у вигляді заяв з боку високопосадовців, таких як Президент, прем’єр-міністр, заступник голови президентської адміністрації тощо.

На переконання іноземних спостерігачів, генеральний прокурор здійснює «надмірний вплив на судочинство». Прокуратура не повинна відповідати за дисциплінарні покарання суддів, переконані юристи.

Х`юманітад також звертає увагу на численні коментарі представників громадськості та іноземних політиків, які вважають, що звинувачення проти Ю.ТИМОШЕНКО та інших колишніх українських посадовців є криміналізацією звичайних політичних рішень.

Ну думку наукового співробітника, почесного професора Університету Бонда у Квінсленді (Австралія) Пола ВІЛСОНА, «якщо такі люди, як судді та колишні міністри, не можуть очікувати на належні процеси, ніхто не може бути впевненим у захисті прав людини в Україні». «Тому ми закликаємо Президента ЯНУКОВИЧА, як главу держави, служити інтересам справедливості та українському народу, а також негайно виправити поточну ситуацію. Сподіваємось, що ТИМОШЕНКО та інші політичні в’язні будуть звільнені найближчим часом», - наголосив П.ВІЛСОН.