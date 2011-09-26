ОБСЄ розгляне порушення прав людини

У Варшаві почалася Нарада щодо оцінки виконання країнами-членами ОБСЄ взятих на себе зобов`язань по цивільних свободах.

Як передає Радіо «Свобода», на двотижневій нараді представники країн-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі планують обговорити цілу низку питань, пов`язаних зі свободою слова, правосуддям, свободою пересування й проблемами проведення вільних і справедливих виборів.

"Наша діяльність особливо відома в тому, що стосується спостереження за ходом виборів, проте ми проявляємо велику активність і в інших сферах. І, на жаль, є ще над чим працювати. Нам доводиться спостерігати серйозні порушення прав і свобод людини на територіях держав-членів ОБСЄ", - заявив директор Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Ян ЛЕНАРЧИЧ.