Громадська акція зі вшанування пам’яті жертв Голодомору

Україна готується до 78 роковин Голодомору цьогоріч і 80 роковин у 2013 році. Знакові постаті в громадському, мистецькому та духовному житті, історики та представники академічних установ зібралися, щоб ініціювати заходи із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду.

Продовжено роботу створеного торік Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932—1933 років в Україні.

В рамках загальнонаціональної акції "Запали свічку пам’яті" мільйони українців запалять свічки у своїх вікнах. 26 листопада в Києві біля Національного меморіалу пам’яті жертв Голодоморів, усіх обласних центрах та 32 країнах світу пройдуть пам’ятні заходи.

На засіданні 22 вересня у стінах Києво-Могилянської академії громадськість затвердила план всеукраїнських заходів до Дня пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932—1933 років в Україні 26 листопада 2011 року. Особлива увага була звернута на підготовку 80 роковин геноциду у 2013 році.

Для вшанування на належному рівні 80-х роковин у кожному обласному центрі будуть створені обласні громадські комітети. Заплановано проведення кампанії з вимогами демонтажу пам’ятників тоталітаризму в Україні. Очікується, що громада доб’ється присвоєння вулицям в українських містах імені відомого світового дослідника Голодомору Джеймса Мейса.

Громадський комітет ініціює встановлення пам’ятних знаків жертвам геноциду в тих населених пунктах України, де їх ще немає. Українська громадськість спільно з діаспорою вимагатиме, щоб уряд України виконав свої зобов’язання і до 2013 року встановив пам’ятник жертвам Голодомору у Вашингтоні, місце на який влада Сполучені Штати Америки виділила у столиці своєї країни.

Незважаючи на цензурування Міністерством освіти підручників історії, відомі українські науковці проведуть серію Уроків пам’яті для школярів і студентів, присвячених подіям 1932–1933 років.

Нагадаємо, що громадськість організувалася для ініціювання пам’ятних заходів, бо нинішня влада в Україні заперечує, що масове вбивство українців голодом у тридцятих роках було геноцидом. Громадськість переконана: остаточне і безповоротне засудження злочинів тоталітарного режиму в Україні, і найбільшого з них — геноциду 1932—1933 років, — запорука нашого незалежного демократичного майбутнього.

До складу Громадського комітету увійшли знакові постаті в громадському, мистецькому та духовному житті, історики, філософи, науковці та представники академічних установ: Ольга Богомолець, Володимир Василенко, Іван Васюник, Василь Вовкун, Володимир В’ятрович, Анатолій Гайдамака, Дмитро Гнатюк, Петро Гончар, Іван Дзюба, Іван Драч, єпископ Євстратій (Зоря), Андрій Жолдак, Микола Жулинський, Євген Захаров, Олександр Іванків, Геннадій Іванущенко, Сергій Квіт, Андрій Когут, Роман Круцик, Ніла Крюкова, Станіслав Кульчицький, Неля Лавриненко, Олександр Максимчук, Ніна Матвієнко, Марія Матіос, Василь Марочко, Дмитро Павличко, Олекса Петрів, Мирослав Попович, Олег Рибачук, Стефан Романів, Євген Сверстюк, Михайло Свистович, Володимир Сергійчук, Євген Станкович, Лесь Танюк, Володимир Тиліщак, Ігор Юхновський.